Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі України

Зеленський заявив про кадрові зміни серед українських дипломатів

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей — це те, що дає Україні найкращий результат. Поширити

Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".