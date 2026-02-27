Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі України

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Зокрема з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі.
Зеленський заявив про кадрові зміни серед українських дипломатів
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".
Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-