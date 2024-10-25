Зеленский анонсировал новую программу Е-поддержки украинцев. Что известно

В Украине с 1 декабря будет введена новая программа поддержки украинцев. Речь идет о выплатах по одной тысяче гривен на каждого гражданина.
Главные тезисы
- Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки граждан, в рамках которой каждому украинцу будет выплачено по тысяче гривен на семью.
- Программа E-поддержки предусматривает возможность потратить деньги на украинские товары, услуги и культурные мероприятия, а также на поддержку военных и волонтеров.
- Зеленский подчеркнул важность введения новых мер поддержки для каждой семьи в Украине и призвал Кабмин разработать все детали программы в ближайшее время.
Зеленский анонсировал выплату 1 тыс грн каждому украинцу
Об этом он заявил в вечернем обращении.
По словам Зеленского, было рассмотрено решение, которое может быть принято непосредственно для поддержки людей.
Президент рассказал, что каждому будут выплачены по тысяче гривен — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества.
Денежные средства можно будет потратить на билеты в "Укрзалізниці" и украинские лекарственные средства. Зеленский поручил, чтобы эти средства можно было потратить на книги и культурные услуги. Также их можно будет донатить на военных — волонтерам, на дроны.
Программа Национального кэшбека
В начале 2024 года Зеленский сообщил о создании программы "Покупай украинское".
Программой предусмотрено, что украинцы смогут получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.
Недавно эта программа заработала — можно получить кэшбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей. Максимальная сумма выплат — 3 тысячи гривен в месяц.
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