Зеленский анонсировал новую программу Е-поддержки украинцев. Что известно
Категория
Экономика
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Зеленский анонсировал новую программу Е-поддержки украинцев. Что известно

Владимир Зеленский
Зеленский
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В Украине с 1 декабря будет введена новая программа поддержки украинцев. Речь идет о выплатах по одной тысяче гривен на каждого гражданина.

Главные тезисы

  • Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки граждан, в рамках которой каждому украинцу будет выплачено по тысяче гривен на семью.
  • Программа E-поддержки предусматривает возможность потратить деньги на украинские товары, услуги и культурные мероприятия, а также на поддержку военных и волонтеров.
  • Зеленский подчеркнул важность введения новых мер поддержки для каждой семьи в Украине и призвал Кабмин разработать все детали программы в ближайшее время.

Зеленский анонсировал выплату 1 тыс грн каждому украинцу

Об этом он заявил в вечернем обращении.

По словам Зеленского, было рассмотрено решение, которое может быть принято непосредственно для поддержки людей.

Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент рассказал, что каждому будут выплачены по тысяче гривен — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества.

Денежные средства можно будет потратить на билеты в "Укрзалізниці" и украинские лекарственные средства. Зеленский поручил, чтобы эти средства можно было потратить на книги и культурные услуги. Также их можно будет донатить на военных — волонтерам, на дроны.

Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей.

Программа Национального кэшбека

В начале 2024 года Зеленский сообщил о создании программы "Покупай украинское".

Программой предусмотрено, что украинцы смогут получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.

Недавно эта программа заработала — можно получить кэшбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей. Максимальная сумма выплат — 3 тысячи гривен в месяц.

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