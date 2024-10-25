Зеленський анонсував нову програму Є-підтримки для українців. Що відомо

В Україні з 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців. Йдеться про виплати по одній тисячі гривень на кожного громадянина.

Зеленський анонсував виплату 1 тис грн кожному українцю

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

Кошти можна буде втратити на квитки в "Укрзалізниці" та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Також їх можна буде донатити на військових — волонтерам, на дрони.

Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей. Поширити

Програма Національного кешбеку

На початку 2024 року Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське".

Програмою передбачено, що українці зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.

Нещодавно ця програма запрацювала — можна отримати кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.