Зеленський анонсував нову програму Є-підтримки для українців. Що відомо

В Україні з 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців. Йдеться про виплати по одній тисячі гривень на кожного громадянина.
Головні тези:
- З 1 грудня стартує програма Є-підтримки в Україні, яка передбачає виплату 1 тис гривень на кожного українця.
- Кошти з програми можна буде використовувати на оплату українських товарів і послуг, включно з комунальними послугами, електрикою, квитками в “Укрзалізниці” та лікарськими засобами.
- Уряд повинен визначити всі деталі щодо виплат та умов участі в програмах Є-підтримки.
Зеленський анонсував виплату 1 тис грн кожному українцю
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.
Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.
Кошти можна буде втратити на квитки в "Укрзалізниці" та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Також їх можна буде донатити на військових — волонтерам, на дрони.
Програма Національного кешбеку
На початку 2024 року Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське".
Програмою передбачено, що українці зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.
Нещодавно ця програма запрацювала — можна отримати кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.
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