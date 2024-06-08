Зеленский анонсировал усиление обороны на Харьковском направлении

России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.
Главные тезисы
- Украинские войска усиливают оборону в Харьковской области, где российским войскам не удалось захватить город Волчанск.
- Президент обсудил ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ и подчеркнул успешное сдерживание российских подразделений.
- Зеленский также отметил необходимость усиления обороны в Харьковском направлении и выделения резервов для армии в Донецкой области.
- Российская армия начала наступление в Харьковской области, но не смогла продвинуться дальше за границу с захватом только некоторых территорий.
- Бои за пограничный город Волчанск продолжаются, но большинство территории находится под контролем украинской армии, согласно сообщению президента.
Харьковское направление будет усилено
Как рассказал президент, он сегодня обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сегодня.
Наступление России в Харьковской области
В мае русская армия начала наступательную операцию в Харьковской области. Российские войска пересекли украинскую границу с территории Белгородской области в направлении города Волчанск, а также в сторону Харькова. Однако российским войскам не удалось продвинуться дальше чем на 7-8 километров.
Российский план захватить город Волчанск тоже провалился, хотя оккупантам и удалось войти в город. В настоящее время за пограничный город идут ожесточенные бои, но его большая часть находится под контролем украинской армии.
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