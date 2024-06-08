Зеленский анонсировал усиление обороны на Харьковском направлении

России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Харьковское направление будет усилено

Как рассказал президент, он сегодня обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят в нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление — усилено. И будет еще усилен, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сегодня.

Работаем над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии, добавил президент. Поделиться

Наступление России в Харьковской области

В мае русская армия начала наступательную операцию в Харьковской области. Российские войска пересекли украинскую границу с территории Белгородской области в направлении города Волчанск, а также в сторону Харькова. Однако российским войскам не удалось продвинуться дальше чем на 7-8 километров.

Российский план захватить город Волчанск тоже провалился, хотя оккупантам и удалось войти в город. В настоящее время за пограничный город идут ожесточенные бои, но его большая часть находится под контролем украинской армии.