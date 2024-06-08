Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку

Володимир Зеленський
Зеленський

Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.

Головні тези:

  • Українські війська посилюють оборону на Харківщині, де російським військам не вдалося захопити місто Вовчанськ.
  • Президент обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ та підкреслив успішне стримування російських підрозділів.
  • Зеленський також зазначив необхідність посилення оборони на Харківському напрямку та виділення резервів для армії у Донецькій області.
  • Російська армія розпочала наступ у Харківській області, але не змогла просунутися далі за кордон із захопленням лише деяких територій.
  • Бої за прикордонне місто Вовчанськ тривають, але більшість території перебуває під контролем української армії, згідно з повідомленням президента.

Харківський напрямок буде посилено

Як розповів президент, він сьогодні обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Дуже вагомий результат — те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок — посилено. І буде ще посилено, — наголосив глава держави.

Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко сьогодні.

Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії, — додав президент.

Наступ Росії в Харківській області

У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.

Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.

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