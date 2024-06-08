Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку

Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.

Харківський напрямок буде посилено

Як розповів президент, він сьогодні обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Дуже вагомий результат — те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок — посилено. І буде ще посилено, — наголосив глава держави. Поширити

Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко сьогодні.

Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії, — додав президент. Поширити

Наступ Росії в Харківській області

У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.

Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.