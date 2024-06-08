Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку

Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.
Головні тези:
- Українські війська посилюють оборону на Харківщині, де російським військам не вдалося захопити місто Вовчанськ.
- Президент обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ та підкреслив успішне стримування російських підрозділів.
- Зеленський також зазначив необхідність посилення оборони на Харківському напрямку та виділення резервів для армії у Донецькій області.
- Російська армія розпочала наступ у Харківській області, але не змогла просунутися далі за кордон із захопленням лише деяких територій.
- Бої за прикордонне місто Вовчанськ тривають, але більшість території перебуває під контролем української армії, згідно з повідомленням президента.
Харківський напрямок буде посилено
Як розповів президент, він сьогодні обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко сьогодні.
Наступ Росії в Харківській області
У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.
Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.
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