Зеленский и Карни провели официальную встречу в Риме
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский и Карни провели официальную встречу в Риме

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме за день до интронизации нового Папы Римского.

Главные тезисы

  • Зеленский и Карни обсудили мирные переговоры с Россией и давление на РФ для окончания войны.
  • Обсуждалась необходимость санкций против России включая энергетику и теневой флот.

Зеленский встретился с Карни: о чем говорили

Президент Зеленский и премьер-министр Карни обсудили мирные переговоры с Россией в Турции, давление на РФ для завершения войны и необходимость обмена пленными.

Мы должны оказывать давление на Россию, на Путина, чтобы действительно как можно скорее заключить мир. Санкции очень важны. Поэтому нам нужно давить на него. Еще большее давление, еще больше санкций. Мы благодарны за ваши пакеты санкций, за поддержку европейских и американских санкций.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент Украины и премьер-министр Канады договорились обсудить председательство Канады в G7 и как это может помочь Украине объединить крупнейшие экономики мира вокруг идеи давления на РФ.

У нас есть много важных вопросов для обсуждения, ситуация очень изменчива, и последнее замечание: я с нетерпением жду возможности приветствовать президента в Канаде менее чем за месяц на саммите G7, — сказал Марк Карни Зеленскому.

Это первая встреча президента Зеленского с новым премьер-министром Канады Марком Карни после отставки Джастина Трюдо и внеочередных парламентских выборов в стране.

Президент Зеленский позже сообщил о встрече с премьер-министром Канады Марком Карни. По словам Зеленского, они обсудили взаимодействие стран в рамках коалиции желающих и что нужно, чтобы приблизить продолжительный мир.

Следующие санкции против России должны быть сильными и включать в себя энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру.

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