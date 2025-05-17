Зеленский и Карни провели официальную встречу в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме за день до интронизации нового Папы Римского.
Главные тезисы
- Зеленский и Карни обсудили мирные переговоры с Россией и давление на РФ для окончания войны.
- Обсуждалась необходимость санкций против России включая энергетику и теневой флот.
Зеленский встретился с Карни: о чем говорили
Президент Зеленский и премьер-министр Карни обсудили мирные переговоры с Россией в Турции, давление на РФ для завершения войны и необходимость обмена пленными.
Также президент Украины и премьер-министр Канады договорились обсудить председательство Канады в G7 и как это может помочь Украине объединить крупнейшие экономики мира вокруг идеи давления на РФ.
Это первая встреча президента Зеленского с новым премьер-министром Канады Марком Карни после отставки Джастина Трюдо и внеочередных парламентских выборов в стране.
Президент Зеленский позже сообщил о встрече с премьер-министром Канады Марком Карни. По словам Зеленского, они обсудили взаимодействие стран в рамках коалиции желающих и что нужно, чтобы приблизить продолжительный мир.
Следующие санкции против России должны быть сильными и включать в себя энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру.
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