"Это конец". Премьер Канады Карни обратился к Трампу

Новый лидер Канады Марк Карни выступил с первым официальным заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах. На этом фоне он объявил, что старым отношениям Оттавы и Вашингтона пришел конец из-за политики США Дональда Трампа.

Карни предупредил Канаду о серьезных переменах

Во время публичной речи новый премьер-министр Канады затронул многие важные темы.

Он также не обошел вниманием стремительное ухудшение отношений официальных Оттавы и Вашингтона, которое спровоцировал глава Белого дома своими скандальными заявлениями о "51 штате", а также начав масштабную торговую войну.

Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции — конец. Марк Корни Премьер-министр Канады

Более того, он обратил внимание на то, что система открытой мировой торговли больше не работает.

Система, на которую Канада опиралась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась, — подчеркнул Карни. Поделиться

Как откровенно признался лидер Канады, он считает сложившуюся ситуацию "трагедией". Несмотря на это Карни отметил, что "такова наша новая реальность".