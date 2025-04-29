"Это конец". Премьер Канады Карни обратился к Трампу

Новый лидер Канады Марк Карни выступил с первым официальным заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах. На этом фоне он объявил, что старым отношениям Оттавы и Вашингтона пришел конец из-за политики США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Карни подчеркнул, что система открытой мировой торговли больше не работает.
- Он назвал текущую ситуацию "трагедией".
Карни предупредил Канаду о серьезных переменах
Во время публичной речи новый премьер-министр Канады затронул многие важные темы.
Он также не обошел вниманием стремительное ухудшение отношений официальных Оттавы и Вашингтона, которое спровоцировал глава Белого дома своими скандальными заявлениями о "51 штате", а также начав масштабную торговую войну.
Более того, он обратил внимание на то, что система открытой мировой торговли больше не работает.
Как откровенно признался лидер Канады, он считает сложившуюся ситуацию "трагедией". Несмотря на это Карни отметил, что "такова наша новая реальность".
На этом фоне он предупредил, что ближайшие месяцы будут сложными.
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