"Це кінець". Прем’єр Канади Карні звернувся до Трампа

Новий лідер Канади Марк Карні виступив з першою офіційною заявою після перемоги його Ліберальної партії на парламентських виборах. На цьому тлі він оголосив, що старим відносинам Оттави та Вашингтона настав кінець через політику президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Карні наголосив, що система відкритої світової торгівлі більше не працює.
- Він назвав поточну ситуацію "трагедією".
Карні попередив Канаду про серйозні зміни
Під час публічної промови новий прем’єр-міністр Канади торкнувся багатьох важливих тем.
Він також не оминув увагою стрімке погіршення відносин офіційних Оттави та Вашингтона, яке спровокував очільник Білого дому своїми скандальними заявами про "51-й штат", а також почавши масштабну торгову війну.
Ба більше, він звернув увагу на те, що система відкритої світової торгівлі, яка базувалася на Сполучених Штатах, більше не працює.
Як відверто зізнався лідер Канади, він вважає ситуацію, що склалася, "трагедією". Попри це Карні зазначив, що "такою є наша нова реальність".
На цьому тлі він попередив, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв.
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