Зеленський і Карні провели офіційну зустріч у Римі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі за день до інтронізації нового Папи Римського.
Головні тези:
- Зеленський та Карні обговорили мирні переговори з Росією у Туреччині та необхідність тиску на РФ для завершення війни.
- Україна висловила вдячність за підтримку європейських та американських санкцій проти Росії.
Зеленський зустрівся з Карні: про що говорили
Президент Зеленський та прем'єр-міністр Карні обговорили мирні переговори з Росією у Туреччині, тиск на РФ для завершення війни та необхідність обміну полоненими.
Також президент України та прем'єр-міністр Канади домовились обговорити головування Канади у G7, та як це може допомогти Україні об'єднати найбільші економіки світу навколо ідеї щодо тиску на РФ.
Це перша зустріч президента Зеленського з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні після відставки Джастіна Трюдо та позачергових парламентських виборів у країні.
Президент Зеленський пізніше повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. За словами Зеленського, вони обговорили взаємодію країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир.
Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру.
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