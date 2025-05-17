Зеленський і Карні провели офіційну зустріч у Римі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський і Карні провели офіційну зустріч у Римі

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі за день до інтронізації нового Папи Римського.

Головні тези:

  • Зеленський та Карні обговорили мирні переговори з Росією у Туреччині та необхідність тиску на РФ для завершення війни.
  • Україна висловила вдячність за підтримку європейських та американських санкцій проти Росії.

Зеленський зустрівся з Карні: про що говорили

Президент Зеленський та прем'єр-міністр Карні обговорили мирні переговори з Росією у Туреччині, тиск на РФ для завершення війни та необхідність обміну полоненими.

Ми повинні чинити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно якомога швидше укласти мир. Санкції дуже важливі. Тому нам потрібно тиснути на нього. Ще більше тиску, ще більше санкцій. Ми вдячні за ваші пакети санкцій, за підтримку європейських та американських санкцій.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також президент України та прем'єр-міністр Канади домовились обговорити головування Канади у G7, та як це може допомогти Україні об'єднати найбільші економіки світу навколо ідеї щодо тиску на РФ.

У нас є багато важливих питань для обговорення, ситуація дуже мінлива, і останнє зауваження: я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента в Канаді менш ніж за місяць на саміті G7, — сказав Марк Карні Зеленському.

Це перша зустріч президента Зеленського з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні після відставки Джастіна Трюдо та позачергових парламентських виборів у країні.

Президент Зеленський пізніше повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. За словами Зеленського, вони обговорили взаємодію країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир.

Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру.

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