Зеленский и Санду обсудили историческое решение Еврокомиссии на счет Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Мая Санду провели телефонные переговоры. Лидеры стран приветствовали друг друга с рекомендацией Еврокомиссии начать переговоры о вступлении стран в Евросоюз.
Зеленский и Санду провели переговоры
Зеленский сообщил, что в этот исторический для Украины и Молдовы день он был рад пообщаться с президентом Молдовы.
Также лидеры стран обсудили помощь Украины в эвакуации граждан Молдовы из Газы и Формулу мира. Зеленский поблагодарил Молдову за участие в недавней встрече на Мальте.
Также Санду поблагодарила Украину за помощь в эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе объявила, что Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной.
Однако перед этим Украине нужно выполнить часть не выполненных реформ. В то же время Киев выполнил более 90% рекомендаций.
Следующий отчет ЕС о выполнении Украиной реформ будет подготовлен в марте 2024 года.
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