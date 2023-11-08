Зеленский и Санду обсудили историческое решение Еврокомиссии на счет Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Мая Санду провели телефонные переговоры. Лидеры стран приветствовали друг друга с рекомендацией Еврокомиссии начать переговоры о вступлении стран в Евросоюз.

Зеленский и Санду провели переговоры

Зеленский сообщил, что в этот исторический для Украины и Молдовы день он был рад пообщаться с президентом Молдовы.

Мы обменялись приветствиями по поводу доклада Европейской комиссии, который рекомендует начать переговоры по вступлению в ЕС с нашими странами. Договорились координировать следующие общие шаги. Поделиться

Также лидеры стран обсудили помощь Украины в эвакуации граждан Молдовы из Газы и Формулу мира. Зеленский поблагодарил Молдову за участие в недавней встрече на Мальте.

On this historic day for Ukraine and Moldova, I was glad to speak with President @SanduMaiamd.



We exchanged congratulations on the European Commission’s report that recommends opening EU accession talks with our countries. We agreed to coordinate the next joint steps.



We also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

Наши государства сегодня отмечают преодоление важного события, поскольку Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины. Я искренне поздравляю Украину и ее народ с этим достижением. Поделиться

Had a phone conversation with President @ZelenskyyUa just now. Our countries celebrate an important milestone today as the @EU_Commission has recommended opening accession talks for Moldova and Ukraine. I extend my congratulations to Ukraine and its people on this achievement. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 8, 2023

Также Санду поблагодарила Украину за помощь в эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе объявила, что Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной.

Однако перед этим Украине нужно выполнить часть не выполненных реформ. В то же время Киев выполнил более 90% рекомендаций.

На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы (Европейский) Совет открыл переговоры (с Украиной) о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Рада приняла переговорную рамку, когда Украина выполнит текущие реформы. Поделиться

Следующий отчет ЕС о выполнении Украиной реформ будет подготовлен в марте 2024 года.