Зеленский и Санду обсудили историческое решение Еврокомиссии на счет Украины и Молдовы
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Зеленский и Санду обсудили историческое решение Еврокомиссии на счет Украины и Молдовы

Владимир Зеленский
Зеленский и Санду
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Мая Санду провели телефонные переговоры. Лидеры стран приветствовали друг друга с рекомендацией Еврокомиссии начать переговоры о вступлении стран в Евросоюз.

Зеленский и Санду провели переговоры

Зеленский сообщил, что в этот исторический для Украины и Молдовы день он был рад пообщаться с президентом Молдовы.

Мы обменялись приветствиями по поводу доклада Европейской комиссии, который рекомендует начать переговоры по вступлению в ЕС с нашими странами. Договорились координировать следующие общие шаги.

Также лидеры стран обсудили помощь Украины в эвакуации граждан Молдовы из Газы и Формулу мира. Зеленский поблагодарил Молдову за участие в недавней встрече на Мальте.

Наши государства сегодня отмечают преодоление важного события, поскольку Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины. Я искренне поздравляю Украину и ее народ с этим достижением.

Также Санду поблагодарила Украину за помощь в эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе объявила, что Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной.

Однако перед этим Украине нужно выполнить часть не выполненных реформ. В то же время Киев выполнил более 90% рекомендаций.

На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы (Европейский) Совет открыл переговоры (с Украиной) о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Рада приняла переговорную рамку, когда Украина выполнит текущие реформы.

Следующий отчет ЕС о выполнении Украиной реформ будет подготовлен в марте 2024 года.

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