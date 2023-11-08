Зеленський і Санду обговорили історичне рішення Єврокомісії щодо України та Молдови
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Зеленський і Санду обговорили історичне рішення Єврокомісії щодо України та Молдови

Володимир Зеленський
Санду і Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонні переговори. Лідери країн привітали одне одного з рекомендацією Єврокомісії почати переговори про вступ країн до Євросоюзу.

Зеленський та Санду провели переговори

Зеленський повідомив, що у “цей історичний для України та Молдови день“ він був радий поспілкуватися з президенткою Молдови.

Ми обмінялися привітаннями щодо доповіді Європейської комісії, яка рекомендує розпочати переговори щодо вступу до ЄС з нашими країнами. Домовилися координувати наступні спільні кроки.

Також лідери країн обговорили допомогу України в евакуації громадян Молдови з Гази, а також Формулу миру. Зеленський подякував Молдові за участь у нещодавній зустрічі на Мальті.

Наші держави сьогодні відзначають подолання важливу подію, оскільки Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ Молдови та України. Я щиро вітаю Україну та її народ із цим досягненням.

Також Санду подякувала Україні за за допомогу в евакуації громадян Молдови із сектора Газа.

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі оголосила, що Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною.

Проте перед цим Україні потрібно виконати ще частину не виконаних реформ. Водночас Київ виконав понад 90% рекомендацій.

На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб (Європейська) Рада відкрила переговори (з Україною) про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає поточні реформи.

Наступний звіт ЄС про виконання Україною реформ буде підготовлений у березні 2024 року.

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