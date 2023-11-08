Зеленський і Санду обговорили історичне рішення Єврокомісії щодо України та Молдови

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонні переговори. Лідери країн привітали одне одного з рекомендацією Єврокомісії почати переговори про вступ країн до Євросоюзу.
Зеленський та Санду провели переговори
Зеленський повідомив, що у “цей історичний для України та Молдови день“ він був радий поспілкуватися з президенткою Молдови.
Також лідери країн обговорили допомогу України в евакуації громадян Молдови з Гази, а також Формулу миру. Зеленський подякував Молдові за участь у нещодавній зустрічі на Мальті.
Також Санду подякувала Україні за за допомогу в евакуації громадян Молдови із сектора Газа.
Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі оголосила, що Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною.
Проте перед цим Україні потрібно виконати ще частину не виконаних реформ. Водночас Київ виконав понад 90% рекомендацій.
Наступний звіт ЄС про виконання Україною реформ буде підготовлений у березні 2024 року.
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