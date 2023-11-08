Зеленський і Санду обговорили історичне рішення Єврокомісії щодо України та Молдови

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонні переговори. Лідери країн привітали одне одного з рекомендацією Єврокомісії почати переговори про вступ країн до Євросоюзу.

Зеленський та Санду провели переговори

Зеленський повідомив, що у “цей історичний для України та Молдови день“ він був радий поспілкуватися з президенткою Молдови.

Ми обмінялися привітаннями щодо доповіді Європейської комісії, яка рекомендує розпочати переговори щодо вступу до ЄС з нашими країнами. Домовилися координувати наступні спільні кроки. Поширити

Також лідери країн обговорили допомогу України в евакуації громадян Молдови з Гази, а також Формулу миру. Зеленський подякував Молдові за участь у нещодавній зустрічі на Мальті.

On this historic day for Ukraine and Moldova, I was glad to speak with President @SanduMaiamd.



We exchanged congratulations on the European Commission’s report that recommends opening EU accession talks with our countries. We agreed to coordinate the next joint steps.



We also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

Наші держави сьогодні відзначають подолання важливу подію, оскільки Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ Молдови та України. Я щиро вітаю Україну та її народ із цим досягненням. Поширити

Had a phone conversation with President @ZelenskyyUa just now. Our countries celebrate an important milestone today as the @EU_Commission has recommended opening accession talks for Moldova and Ukraine. I extend my congratulations to Ukraine and its people on this achievement. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 8, 2023

Також Санду подякувала Україні за за допомогу в евакуації громадян Молдови із сектора Газа.

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі оголосила, що Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною.

Проте перед цим Україні потрібно виконати ще частину не виконаних реформ. Водночас Київ виконав понад 90% рекомендацій.

На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб (Європейська) Рада відкрила переговори (з Україною) про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає поточні реформи. Поширити

Наступний звіт ЄС про виконання Україною реформ буде підготовлений у березні 2024 року.