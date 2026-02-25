Зеленский и Трамп обсудили подробности трехсторонних мирных переговоров
Зеленский и Трамп обсудили подробности трехсторонних мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили вопросы, над которыми будут работать представители делегаций во время двусторонней встречи завтра в Женеве, а также подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров.

Главные тезисы

  • Президенты Украины и США обсудили важные аспекты трехсторонних мирных переговоров.
  • Обсуждаемая стратегия направлена на решение сложных вопросов и завершение конфликта.

Поблагодарил США за все усилия по переговорам — Зеленский

Об этом Президент сообщил в телеграмме.

Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители Президента Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, за работу для окончания войны. (...) Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну. Спасибо!

