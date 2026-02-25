Зеленский и Трамп обсудили подробности трехсторонних мирных переговоров

Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители Президента Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, за работу для окончания войны. (...) Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.