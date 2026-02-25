Зеленский и Трамп обсудили подробности трехсторонних мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп обсудили вопросы, над которыми будут работать представители делегаций во время двусторонней встречи завтра в Женеве, а также подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров.
Главные тезисы
- Президенты Украины и США обсудили важные аспекты трехсторонних мирных переговоров.
- Обсуждаемая стратегия направлена на решение сложных вопросов и завершение конфликта.
Поблагодарил США за все усилия по переговорам — Зеленский
Об этом Президент сообщил в телеграмме.
