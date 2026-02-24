Зеленский ответил на критику Залужного и оценил вероятность его увольнения
Зеленский ответил на критику Залужного и оценил вероятность его увольнения

Зеленский
Источник:  ARD

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил СМИ, что не собирается увольнять Валерия Залужного с должности посла Украины в Великобритании. Президент добавил, что в свободной стране все имеют право на свое собственное мнение относительно разны вопросов.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, он не будет устраивать публичные разборки на фоне войны.
  • Он также не знает, являются ли высказывание Залужного подготовкой к избирательной кампании.

Зеленский отреагировал на заявления Залужного

По словам украинского лидера, он знает о критике со стороны бывшего главнокомандующего ВСУ.

Тем не менее, Владимир Зеленский четко дал понять, что не собирается разжигать публичный конфликт на фоне войны.

Я слышал ее (критику со стороны Залужного — ред.)… Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Остальные решили иначе. Мы — свободная страна.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне журналист поинтересовался у украинского лидера, останется ли Валерий Залужный в должности посла Украины в Великобритании.

Глава государства отметил, что у него нет причин для его увольнения.

Сложилось впечатление, что я хотел его уволить? — спросил Зеленский у журналиста.

Что важно понимать, во время интервью Associated Press Валерий Залужный впервые раскрыл причины конфликтов с президентом Владимиром Зеленским.

Он намекнул, что именно решения главы государства помешали успешному проведению контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Новые успехи Сил обороны Украины – что известно

