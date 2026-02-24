Зеленский ответил на критику Залужного и оценил вероятность его увольнения

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил СМИ, что не собирается увольнять Валерия Залужного с должности посла Украины в Великобритании. Президент добавил, что в свободной стране все имеют право на свое собственное мнение относительно разны вопросов.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, он не будет устраивать публичные разборки на фоне войны.
- Он также не знает, являются ли высказывание Залужного подготовкой к избирательной кампании.
Зеленский отреагировал на заявления Залужного
По словам украинского лидера, он знает о критике со стороны бывшего главнокомандующего ВСУ.
Тем не менее, Владимир Зеленский четко дал понять, что не собирается разжигать публичный конфликт на фоне войны.
На этом фоне журналист поинтересовался у украинского лидера, останется ли Валерий Залужный в должности посла Украины в Великобритании.
Глава государства отметил, что у него нет причин для его увольнения.
Что важно понимать, во время интервью Associated Press Валерий Залужный впервые раскрыл причины конфликтов с президентом Владимиром Зеленским.
Он намекнул, что именно решения главы государства помешали успешному проведению контрнаступления ВСУ в 2023 году.
