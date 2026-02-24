Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательного потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины снова успешно атаковали ключевые объекты управления и логистического обеспечения противника. В этот раз под мощные удары попали вражеские пункты управления, склады боеприпасов, МТЗ и ремонтная база.

Новые успехи Сил обороны Украины — что известно

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью 24 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ атаковали вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ.

В этот раз мощные взрывы гремели в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области.

Более того, украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств подразделения центра "Рубикон". Это произошло вблизи н.п. Васильевка, что находится на ВОТ Запорожской области.

Вместе с тем нанесено поражение по складу боеприпасов и материально-технических средств врага в районе н.п. Приазовское (ВОТ Донецкой области), а также складу боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области. Кроме того, в районе н.п. Акимовка (Запорожская область) поражена ремонтная база противника. Поделиться

Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что в течение прошедшего дня атакованы объекты управления врага на ВОТ Донецкой области:

в районе Удачного — командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА оккупантов;

в районе г. Покровск — пункт управления БпЛА.

Потери армии РФ и все последствия украинских дистрайков выясняются и будут объявлены чуть позже.

