Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательного потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины снова успешно атаковали ключевые объекты управления и логистического обеспечения противника. В этот раз под мощные удары попали вражеские пункты управления, склады боеприпасов, МТЗ и ремонтная база.
Главные тезисы
- Во время последних атак были применены ракеты ATACMS.
- Потери российских оккупантов сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.
Новые успехи Сил обороны Украины — что известно
Генштаб ВСУ сообщил, что ночью 24 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ атаковали вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ.
В этот раз мощные взрывы гремели в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области.
Более того, украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств подразделения центра "Рубикон". Это произошло вблизи н.п. Васильевка, что находится на ВОТ Запорожской области.
Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что в течение прошедшего дня атакованы объекты управления врага на ВОТ Донецкой области:
в районе Удачного — командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА оккупантов;
в районе г. Покровск — пункт управления БпЛА.
Потери армии РФ и все последствия украинских дистрайков выясняются и будут объявлены чуть позже.
