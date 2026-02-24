Россия должна проиграть, а Украина должна победить — Европарламент
Категория
Политика
Дата публикации

Россия должна проиграть, а Украина должна победить — Европарламент

ЕС хочет увидеть победу Украины в войне
Источник:  online.ua

24 февраля Европейский парламент опубликовал специальную резолюцию, каторая получила название "Касательно четырех лет захватнической войны России против Украины и вклада Европы в справедливый мир и устойчивую безопасность для Украины". В этом документе четко указано, как должна завершиться захватническая российская война.

Главные тезисы

  • Будущее Украины – в Европейском союзе.
  • Она должна быть свободной, независимой и суверенной страной.

ЕС хочет увидеть победу Украины в войне

Европарламент решительно отмечает неотъемлемое право Украины на самооборону согласно статье 51 Устава ООН; подтверждает свое твердое убеждение, что Россия должна потерпеть поражение, а Украина должна победить, — сказано в тексте резолюции.

Власти Евросоюза снова обратили внимание на то, что именно Россия, режим диктатора Владимира Путина и их союзники несут полную ответственность за войну, военные преступления и преступление агрессии.

На этом фоне Европарламент в очередной раз призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы наказать преступников.

Официальный Брюссель подчеркивает, что будущее Украины — в Европейском союзе.

Признаем европейскую интеграцию Украины стратегическим приоритетом для ЕС и призываем ЕС и его государства-члены готовиться к будущему расширению путем внедрения внутренних реформ и разработки четкой стратегии расширения.

