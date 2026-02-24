Россия должна проиграть, а Украина должна победить — Европарламент

24 февраля Европейский парламент опубликовал специальную резолюцию, каторая получила название "Касательно четырех лет захватнической войны России против Украины и вклада Европы в справедливый мир и устойчивую безопасность для Украины". В этом документе четко указано, как должна завершиться захватническая российская война.
Главные тезисы
- Будущее Украины – в Европейском союзе.
- Она должна быть свободной, независимой и суверенной страной.
ЕС хочет увидеть победу Украины в войне
Власти Евросоюза снова обратили внимание на то, что именно Россия, режим диктатора Владимира Путина и их союзники несут полную ответственность за войну, военные преступления и преступление агрессии.
На этом фоне Европарламент в очередной раз призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы наказать преступников.
Официальный Брюссель подчеркивает, что будущее Украины — в Европейском союзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-