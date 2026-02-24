Росія повинна зазнати поразки, а Україна повинна перемогти — Європарламент

24 лютого Європейський парламент опублікував спеціальну резолюцію, яка отримала назву "Щодо чотирьох років загарбницької війни Росії проти України та внеску Європи у справедливий мир і сталу безпеку для України". У цьому документі чітко вказано, як саме повинна завершитися загарбницька російська війна.