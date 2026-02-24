Росія повинна зазнати поразки, а Україна повинна перемогти — Європарламент

24 лютого Європейський парламент опублікував спеціальну резолюцію, яка отримала назву "Щодо чотирьох років загарбницької війни Росії проти України та внеску Європи у справедливий мир і сталу безпеку для України". У цьому документі чітко вказано, як саме повинна завершитися загарбницька російська війна.
Головні тези:
- Майбутнє України — в Європейському союзі.
- Вона повинна залишитися вільною, незалежною та суверенною країною.
ЄС хоче побачити перемогу України у війні
Влада Євросоюзу вкотре звернула увагу на те, що саме Росія, режим диктатора Володимира Путіна та їхні союзники несуть повну відповідальність за війну, воєнні злочини та злочин агресії.
На цьому тлі Європарламент вкотре закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб покарати злочинців.
Офіційний Брюссель наголошує, що майбутнє України — в Європейському союзі.
