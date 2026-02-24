Сили оборони уразили російські склади боєприпасів, МТЗ та ремонтну базу
Сили оборони уразили російські склади боєприпасів, МТЗ та ремонтну базу

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення наступального потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України знову успішно атакували ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника. Цього разу під потужні удари потрапили ворожі пункти управління, склади боєприпасів, МТЗ та ремонтна база.

Головні тези:

  • Під час останніх атак були застосовані ракети ATACMS.
  • Втрати російських окупантів наразі уточнюються та будуть оголошені трохи пізніше.

Нові успіхи Сил оборони України — що відомо

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі 24 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ влучно атакували допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ.

Цього разу потужні вибухи гриміли у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

Ба більше, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон". Це сталося поблзу н.п. Василівка, що знаходиться на ТОТ Запорізької області.

Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області. Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

Генштаб ЗСУ також офіційно підтвердив, що протягом минулого дня атакова об’єкти управління ворога на ТОТ Донецької області:

  • у районі Удачного — командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів;

  • у районі м. Покровськ — пункт управління БпЛА.

Втрати армії РФ та усі наслідки українських діпстрайків наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по пунктах управління, логістичних об’єктах і ремонтній інфраструктурі російського агресора, позбавляючи його можливостей ефективно забезпечувати бойові дії. Далі буде. Слава Україні!

