Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення наступального потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України знову успішно атакували ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника. Цього разу під потужні удари потрапили ворожі пункти управління, склади боєприпасів, МТЗ та ремонтна база.
Головні тези:
- Під час останніх атак були застосовані ракети ATACMS.
- Втрати російських окупантів наразі уточнюються та будуть оголошені трохи пізніше.
Нові успіхи Сил оборони України — що відомо
Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі 24 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ влучно атакували допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ.
Цього разу потужні вибухи гриміли у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.
Ба більше, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон". Це сталося поблзу н.п. Василівка, що знаходиться на ТОТ Запорізької області.
Генштаб ЗСУ також офіційно підтвердив, що протягом минулого дня атакова об’єкти управління ворога на ТОТ Донецької області:
у районі Удачного — командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів;
у районі м. Покровськ — пункт управління БпЛА.
Втрати армії РФ та усі наслідки українських діпстрайків наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.
