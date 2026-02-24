Зеленський відповів на критику Залужного та оцінив імовірність його звільнення

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив ЗМІ, що не збирається звільняти Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії. Президент додав, що у вільній країні всі мають право на свою власну думку з приводу різних питань.

Зеленський відреагував на заяви Залужного

За словами українського лідера, він знає про критику з боку колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Попри це, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається розпалювати публічний конфлікт на тлі війни.

Я чув її (критику з боку Залужного — ред.)… Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми — вільна країна. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі журналіст поцікавився в українського лідера, чи залишиться Валерій Залужний на своїй посаді посла України у Великій Британії.

Глава держави зазначив, що в нього немає причин для його звільнення.

Склалося враження, що я хотів його звільнити? — запитав Зеленський у журналіста.

Що важливо розуміти, під час інтерв'ю Associated Press Валерій Залужний вперше розкрив причини конфліктвів з президентом Володимиром Зеленським.

Він натякнув, що саме рішення глави держави перешкодили успішному проведенню контрнаступу ЗСУ в 2023 році.