Зеленський відповів на критику Залужного та оцінив імовірність його звільнення

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив ЗМІ, що не збирається звільняти Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії. Президент додав, що у вільній країні всі мають право на свою власну думку з приводу різних питань.
Головні тези:
- За словами Зеленського, він не буде влаштовувати публічні розбірки на тлі війни.
- Він також не знає, чи є висловлювання Залужного підготовкою до виборчої кампанії.
Зеленський відреагував на заяви Залужного
За словами українського лідера, він знає про критику з боку колишнього головнокомандувача ЗСУ.
Попри це, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається розпалювати публічний конфлікт на тлі війни.
На цьому тлі журналіст поцікавився в українського лідера, чи залишиться Валерій Залужний на своїй посаді посла України у Великій Британії.
Глава держави зазначив, що в нього немає причин для його звільнення.
Що важливо розуміти, під час інтерв'ю Associated Press Валерій Залужний вперше розкрив причини конфліктвів з президентом Володимиром Зеленським.
Він натякнув, що саме рішення глави держави перешкодили успішному проведенню контрнаступу ЗСУ в 2023 році.
