Зеленський відповів на критику Залужного та оцінив імовірність його звільнення
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський відповів на критику Залужного та оцінив імовірність його звільнення

Зеленський відреагував на заяви Залужного
Read in English
Джерело:  ARD

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив ЗМІ, що не збирається звільняти Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії. Президент додав, що у вільній країні всі мають право на свою власну думку з приводу різних питань.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, він не буде влаштовувати публічні розбірки на тлі війни.
  • Він також не знає, чи є висловлювання Залужного підготовкою до виборчої кампанії.

Зеленський відреагував на заяви Залужного

За словами українського лідера, він знає про критику з боку колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Попри це, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається розпалювати публічний конфлікт на тлі війни.

Я чув її (критику з боку Залужного — ред.)… Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми — вільна країна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі журналіст поцікавився в українського лідера, чи залишиться Валерій Залужний на своїй посаді посла України у Великій Британії.

Глава держави зазначив, що в нього немає причин для його звільнення.

Склалося враження, що я хотів його звільнити? — запитав Зеленський у журналіста.

Що важливо розуміти, під час інтерв'ю Associated Press Валерій Залужний вперше розкрив причини конфліктвів з президентом Володимиром Зеленським.

Він натякнув, що саме рішення глави держави перешкодили успішному проведенню контрнаступу ЗСУ в 2023 році.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кулеба зізнався, як Байден "прощався" з Україною в лютому 2022 року
Байден недооцінив український народ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров представив новий план війни та назвав 3 конкретні цілі
Михайло Федоров
Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили російські склади боєприпасів, МТЗ та ремонтну базу
Генштаб ЗСУ
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?