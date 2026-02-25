Зеленский раскрыл 3 главные темы новых переговоров с США
Зеленский раскрыл 3 главные темы новых переговоров с США

Новые переговоры Украины и США – что известно
Читати українською
Источник:  УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам информацию о том, что в скором времени Украина проведет двустороннюю встречу с командой президента США Дональда Трампа. Он не назвал дату, однако отметил, что Киев будет добиваться проведения обмена пленными с Россией.

Главные тезисы

  • Команда Зеленского хочет знать, как будет происходить процесс восстановления Украины после войны.
  • Она настроена на проведение нового раунда переговоров с Россией уже в следующем месяце.

Новые переговоры Украины и США — что известно

Владимир Зеленский обратил внимание СМИ на то, что официальный Киев на этой встрече представят сразу два чиновника.

По его словам, речь идет о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустеме Умерове, а также министре экономики Алексее Соболеве.

Глава государства подтвердил, что это будет двусторонняя встреча с американской стороной, то есть на этот раз без России.

Первый вопрос — это Prosperity Package. Это пакет обновления Украины, будут проговаривать детали. Второй вопрос — будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией. И она будет, на наш взгляд, в начале марта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что есть и третья задача, которую он поставил Умерову.

Так, последний должен обсуждать детали нового обмена пленными с Россией.

Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке, — добавил Зеленский.

