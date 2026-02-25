Зеленский раскрыл 3 главные темы новых переговоров с США

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил журналистам информацию о том, что в скором времени Украина проведет двустороннюю встречу с командой президента США Дональда Трампа. Он не назвал дату, однако отметил, что Киев будет добиваться проведения обмена пленными с Россией.
Главные тезисы
- Команда Зеленского хочет знать, как будет происходить процесс восстановления Украины после войны.
- Она настроена на проведение нового раунда переговоров с Россией уже в следующем месяце.
Новые переговоры Украины и США — что известно
Владимир Зеленский обратил внимание СМИ на то, что официальный Киев на этой встрече представят сразу два чиновника.
По его словам, речь идет о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустеме Умерове, а также министре экономики Алексее Соболеве.
Глава государства подтвердил, что это будет двусторонняя встреча с американской стороной, то есть на этот раз без России.
Кроме того, глава государства добавил, что есть и третья задача, которую он поставил Умерову.
Так, последний должен обсуждать детали нового обмена пленными с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-