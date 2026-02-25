Зеленський розкрив 3 головні теми нових переговорів зі США

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив журналістам інформацію про те, що незабаром Україна проведе двосторонню зустріч з командою президента США Дональда Трампа. Він не назвав дату, однак зазначив, що Київ буде добиватися проведення обміну полоненими з Росією.
Головні тези:
- Команда Зеленського хоче знати, як буде відбуватися процес відновлення України після завершення війни.
- Вона налаштована на проведення нового раунду переговорів з Росією уже наступного місяця.
Нові переговори України та США — що відомо
Володимир Зеленський звернув увагу ЗМІ на те, що офіційній Київ на цій зустрічі представлять одразу два посадовців.
За його словами, йдеться про секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, а також міністра економіки Олексія Соболева.
Глава держави підтвердив, що це буде двостороння зустріч з американською стороною, тобто цього разу без участі Росії.
Окрім того, глава держави додав, що є і третє завдання, яке він поставив Умєрову.
Так, останній повинен обговорювати деталі нового обміну полоненими з Росією.
