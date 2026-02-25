Зеленський розкрив 3 головні теми нових переговорів зі США
Зеленський розкрив 3 головні теми нових переговорів зі США

Зеленський
Джерело:  УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив журналістам інформацію про те, що незабаром Україна проведе двосторонню зустріч з командою президента США Дональда Трампа. Він не назвав дату, однак зазначив, що Київ буде добиватися проведення обміну полоненими з Росією.

Головні тези:

  • Команда Зеленського хоче знати, як буде відбуватися процес відновлення України після завершення війни.
  • Вона налаштована на проведення нового раунду переговорів з Росією уже наступного місяця.

Нові переговори України та США — що відомо

Володимир Зеленський звернув увагу ЗМІ на те, що офіційній Київ на цій зустрічі представлять одразу два посадовців.

За його словами, йдеться про секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, а також міністра економіки Олексія Соболева.

Глава держави підтвердив, що це буде двостороння зустріч з американською стороною, тобто цього разу без участі Росії.

Перше питання — це Prosperity Package. Це пакет відновлення України, будуть проговорювати деталі. Друге питання — будуть готуватися до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з Росією. І вона буде, на наш погляд, на початку березня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави додав, що є і третє завдання, яке він поставив Умєрову.

Так, останній повинен обговорювати деталі нового обміну полоненими з Росією.

Дуже сподіваємося на позитив на цьому гуманітарному треку, — додав Зеленський.

