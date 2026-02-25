Зеленський і Трамп обговорили подробиці тристоронніх мирних перемовин
Україна
Зеленський і Трамп обговорили подробиці тристоронніх мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорили питання, над якими працюватимуть представники делегацій під час двосторонньої зустрічі завтра в Женеві, а також - підготовку до наступного раунду тристоронніх перемовин.

  • Зеленський та Трамп обговорили питання для наступних двосторонніх зустрічей та тристоронніх перемовин.
  • Український Президент подякував США за підтримку та зусилля в переговорному процесі.
  • Обговорювана стратегія сприятиме вирішенню складних питань та завершенню війни.

Про це Президент повідомив у Телеграмі.

Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники Президента Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. (...) Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також — про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну. Дякую!

