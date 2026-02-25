Зеленський і Трамп обговорили подробиці тристоронніх мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорили питання, над якими працюватимуть представники делегацій під час двосторонньої зустрічі завтра в Женеві, а також - підготовку до наступного раунду тристоронніх перемовин.
Головні тези:
- Зеленський та Трамп обговорили питання для наступних двосторонніх зустрічей та тристоронніх перемовин.
- Український Президент подякував США за підтримку та зусилля в переговорному процесі.
- Обговорювана стратегія сприятиме вирішенню складних питань та завершенню війни.
Подякував США за всі зусилля щодо переговорів — Зеленський
Про це Президент повідомив у Телеграмі.
