Зеленський і Трамп обговорили подробиці тристоронніх мирних перемовин

Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники Президента Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. (...) Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також — про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.