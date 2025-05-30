Зеленский изменил дату празднования Дня защиты детей

30 мая глава государства Владимир Зеленский подписал указ о новой дате празднования Дня защиты детей в Украине. Теперь его будут праздновать ежегодно 20 ноября – во Всемирный день ребенка, который отмечается по инициативе ООН.

Что известно о новом решении Зеленского

Как указано на сайте Офиса президента Украины, новый указ №355/2025 вступил в силу со дня его опубликования — 30 мая 2025 года.

Кроме того, сообщается, что предыдущий указ от 30 мая 1998 года, согласно которому День защиты детей в Украине отмечали 1 июня, утратил силу.

Это решение призвано способствовать реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Что важно понимать, 100 лет назад, во время Всемирной конференции по благосостоянию детей в Женеве, было впервые предложено отмечать Международный день защиты детей.

Несмотря на то, что конкретную дату для празднования тогда не выбрали, некоторые страны решили это делать 1 июня, в том числе и бывшие страны СССР.