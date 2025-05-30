Зеленський змінив дату святкування Дня захисту дітей

30 травня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про нову дату святкування Дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку 20 листопада – у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН.
Головні тези:
- Це рішення покликане сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.
- Також воно є відходом від радянських традицій.
Що відомо про нове рішення Зеленського
Як вказано на сайті Офісу президента України, новий указ №355/2025 набув чинності з дня його опублікування — 30 травня 2025 року.
Окрім того, наголошується, що попередній указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня, втратив чинність.
Це рішення покликане сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.
Що важливо розуміти, 100 років тому, під час Всесвітньої конференції з питань добробуту дітей у Женеві було, вперше запропоновано відзначати Міжнародний день захисту дітей.
Попри те, що конкретну дату для святкування тоді не обрали, деякі країни вирішили це робити 1 червня, зокрема й колишні країни СРСР.
Що стосується ООН, то вона визначила 20 листопада як Всесвітній день дитини у пам’ять про ухвалення Декларації прав дитини у 1959 році та Конвенції про права дитини у 1989-му.
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