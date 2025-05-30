Зеленський змінив дату святкування Дня захисту дітей

30 травня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про нову дату святкування Дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку 20 листопада – у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Як вказано на сайті Офісу президента України, новий указ №355/2025 набув чинності з дня його опублікування — 30 травня 2025 року.

Окрім того, наголошується, що попередній указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня, втратив чинність.

Це рішення покликане сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.

Що важливо розуміти, 100 років тому, під час Всесвітньої конференції з питань добробуту дітей у Женеві було, вперше запропоновано відзначати Міжнародний день захисту дітей.

Попри те, що конкретну дату для святкування тоді не обрали, деякі країни вирішили це робити 1 червня, зокрема й колишні країни СРСР.