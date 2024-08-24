Зеленский наградил орденами и медалями украинских победителей и призеров Олимпиады-2024

Президент Владимир Зеленский приветствовал победителей и призеров Олимпийских игр и их тренеров с Днем Независимости и отметил их государственными наградами.

Зеленский наградил украинских олимпийцев

Президент поблагодарил олимпийцев за то, что они прославляют независимость и доказывают силу нашего государства.

Вы не могли не чувствовать поддержки всех нас, миллионов украинцев. И мы не просто болели за всех вас, за каждого и каждую — мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям мы соревновались всей страной вместе с вами. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого ІV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку и орден княгини Ольги I степени чемпионке Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославу Магучим.

Зеленский и Магучих

Глава государства также отметил олимпийцев орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІ и ІІІ степеней, а тренеров украинских атлетов и атлеток — наградами и почетными званиями.

Зеленский и Беленюк

Мы вместе показываем миру, что такое Украина, что такое наше государство. борющаяся Украина. Украина, которой может быть очень больно, тяжело, но она поднимается и продолжает идти к своей главной цели. Украина, способная держать удар. Украина, способная побеждать. Поделиться

В конце встречи олимпийцы передали президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, созданный французским иллюстратором Уго Гаттони.

Плакат Уго Гаттони

Боксер Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Его спортсмен получил еще в 2018 году, а в этом году в мае вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям. Это особый пояс, сделанный специально для этого поединка.

Сегодня во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве Глава государства также отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, а недавно Президент вручил им знаки отличия «Национальная легенда Украины».

Зеленский наградил орденами друзей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа наградил орденами князя Ярослава Мудрого, княгини Ольги и "За заслуги" лидеров ряда иностранных государств, дипломатов и руководителей международных организаций. Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.

Соответствующий указ №576/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, награды назначены за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире.

Да, Зеленский постановил наградить:

орденом князя Ярослава Мудрого I степени:

Александера Де Кроо — Премьер-министра Королевства Бельгия

Алара Кариса — Президента Эстонской Республики

Фумио Кишиду — Премьер-министра Японии.

Ульфа Кристерссона — Премьер-министра Швеции.

Роблеса Родриго Чавеса — Президента Республики Коста-Рика

Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.

Указ о награждении Трюдо №575/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.