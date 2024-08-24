Зеленский наградил орденами и медалями украинских победителей и призеров Олимпиады-2024

Президент Владимир Зеленский приветствовал победителей и призеров Олимпийских игр и их тренеров с Днем Независимости и отметил их государственными наградами.
Главные тезисы
- Президент Зеленский наградил украинских олимпийцев орденами и медалями за их успехи на Олимпийских играх и вклад в прославление страны.
- Украина продолжает демонстрировать свою силу и спортивные достижения на международной арене.
- Олимпийцы передали президенту плакат с автографами украинских спортсменов, а боксер Усик вручил Зеленскому свой пояс чемпиона мира.
Зеленский наградил украинских олимпийцев
Президент поблагодарил олимпийцев за то, что они прославляют независимость и доказывают силу нашего государства.
Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого ІV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку и орден княгини Ольги I степени чемпионке Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославу Магучим.
Глава государства также отметил олимпийцев орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІ и ІІІ степеней, а тренеров украинских атлетов и атлеток — наградами и почетными званиями.
В конце встречи олимпийцы передали президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, созданный французским иллюстратором Уго Гаттони.
Боксер Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Его спортсмен получил еще в 2018 году, а в этом году в мае вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям. Это особый пояс, сделанный специально для этого поединка.
Сегодня во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве Глава государства также отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, а недавно Президент вручил им знаки отличия «Национальная легенда Украины».
Зеленский наградил орденами друзей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа наградил орденами князя Ярослава Мудрого, княгини Ольги и "За заслуги" лидеров ряда иностранных государств, дипломатов и руководителей международных организаций. Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.
Соответствующий указ №576/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, награды назначены за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире.
Да, Зеленский постановил наградить:
орденом князя Ярослава Мудрого I степени:
Александера Де Кроо — Премьер-министра Королевства Бельгия
Алара Кариса — Президента Эстонской Республики
Фумио Кишиду — Премьер-министра Японии.
Ульфа Кристерссона — Премьер-министра Швеции.
Роблеса Родриго Чавеса — Президента Республики Коста-Рика
Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.
Указ о награждении Трюдо №575/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.
Трюдо отмечен "за выдающиеся личные заслуги по укреплению украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в документе.
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