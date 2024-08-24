Зеленський нагородив орденами і медалями українських переможців та призерів Олімпіади-2024

Президент Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами.

Зеленський нагородив українських олімпійців

Президент подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, — ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями — ми змагалися всією країною разом із вами. Володимир Зеленський Президент України

Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Зеленський і Магучіх

Глава держави також відзначив олімпійців орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток — нагородами й почесними званнями.

Зеленський і Беленюк

Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати. Поширити

Наприкінці зустрічі олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Плакат Уго Гаттоні

Боксер Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку.

Сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві Глава держави також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно Президент вручив їм відзнаки «Національна легенда України».

Зеленський нагородив орденами друзів України

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня нагородив орденами князя Ярослава Мудрого, княгині Ольги та "За заслуги" лідерів низки іноземних держав, дипломатів та керівників міжнародних організацій. Також Зеленський нагородив орденом Свободи Прем’єр-міністра Канади Джастіна П’єра Джеймса Трюдо.

Відповідний указ №576/2024 від 23 серпня оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, нагороди призначені за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.

Так, Зеленський постановив нагородити:

орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня:

Александера Де Кроо — Прем'єр-міністра Королівства Бельгія

Алара Каріса — Президента Естонської Республіки

Фуміо Кішіду — Прем'єр-міністра Японії

Ульфа Крістерссона — Прем'єр-міністра Швеції

Роблеса Родріго Чавеса — Президента Республіки Коста-Рика

Також Зеленський нагородив орденом Свободи Прем’єр-міністра Канади Джастіна П’єра Джеймса Трюдо.

Указ про нагородження Трюдо №575/2024 від 23 серпня оприлюднений на сайті глави держави.