Зеленский наметил приоритеты Украины на встрече с делегацией РФ в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня.

Украина потребует прекращения огня — Зеленский

Зеленский напомнил, что 23 июля более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления.

Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре. Владимир Зеленский Президент Украины

Начало переговоров с россиянами ожидается в 19:00 в Стамбуле. Украинскую переговорную команду возглавляет эксминистр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, уже руководивший группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Основная задача украинской делегации, кроме гуманитарного трека — организация встречи лидеров Украины и РФ.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй — 2 июня.