Зеленский наметил приоритеты Украины на встрече с делегацией РФ в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня.
Главные тезисы
- Намечены приоритеты для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, включая немедленное прекращение огня.
- Украинская делегация настаивает на защите гражданской инфраструктуры и гуманитарной помощи в ходе конфликта.
- Зеленский выдвинул требование прекращения огня после российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Украина потребует прекращения огня — Зеленский
Зеленский напомнил, что 23 июля более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления.
Начало переговоров с россиянами ожидается в 19:00 в Стамбуле. Украинскую переговорную команду возглавляет эксминистр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, уже руководивший группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.
Основная задача украинской делегации, кроме гуманитарного трека — организация встречи лидеров Украины и РФ.
Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй — 2 июня.
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