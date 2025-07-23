Зеленский наметил приоритеты Украины на встрече с делегацией РФ в Стамбуле
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский наметил приоритеты Украины на встрече с делегацией РФ в Стамбуле

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня.

Главные тезисы

  • Намечены приоритеты для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, включая немедленное прекращение огня.
  • Украинская делегация настаивает на защите гражданской инфраструктуры и гуманитарной помощи в ходе конфликта.
  • Зеленский выдвинул требование прекращения огня после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина потребует прекращения огня — Зеленский

Зеленский напомнил, что 23 июля более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления.

Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Начало переговоров с россиянами ожидается в 19:00 в Стамбуле. Украинскую переговорную команду возглавляет эксминистр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, уже руководивший группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Основная задача украинской делегации, кроме гуманитарного трека — организация встречи лидеров Украины и РФ.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй — 2 июня.

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