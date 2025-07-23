Зеленський окреслив пріоритети України на зустрічі з делегацією РФ у Стамбулі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський окреслив пріоритети України на зустрічі з делегацією РФ у Стамбулі

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.

Головні тези:

  • Україна на перемовинах у Стамбулі настоює на негайному та повному припиненні вогню в зоні конфлікту з РФ.
  • Зеленський підкреслив необхідність захисту цивільної інфраструктури в Україні під час конфлікту.
  • Українська делегація керується гуманітарним треком та організацією зустрічі лідерів України й РФ.

Україна вимагатиме припинення вогню — Зеленський

Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.

Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Початок переговорів із росіянами очікується о 19-00 середи у Стамбулі. Українську переговорну команду очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Володимир Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Основне завдання української делегації, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ.

Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

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