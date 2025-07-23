Зеленський окреслив пріоритети України на зустрічі з делегацією РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.
Головні тези:
- Україна на перемовинах у Стамбулі настоює на негайному та повному припиненні вогню в зоні конфлікту з РФ.
- Зеленський підкреслив необхідність захисту цивільної інфраструктури в Україні під час конфлікту.
- Українська делегація керується гуманітарним треком та організацією зустрічі лідерів України й РФ.
Україна вимагатиме припинення вогню — Зеленський
Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.
Початок переговорів із росіянами очікується о 19-00 середи у Стамбулі. Українську переговорну команду очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.
Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Володимир Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.
Основне завдання української делегації, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ.
Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.
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