Зеленський окреслив пріоритети України на зустрічі з делегацією РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.

Україна вимагатиме припинення вогню — Зеленський

Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.

Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі. Володимир Зеленський Президент України

Початок переговорів із росіянами очікується о 19-00 середи у Стамбулі. Українську переговорну команду очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Володимир Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Основне завдання української делегації, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ.

Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.