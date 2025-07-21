Зеленский назначил 16 новых послов Украины — куда именно

Президент Владимир Зеленский сменил послов в ряде стран, в частности в Бельгии, Испании, Канаде и Японии, а также представителей Украины в таких международных организациях, как ИКАО, ЮНЕП, ВТО и IRENA.

Зеленский назначил 16 новых послов Украины

Соответствующие Указы Президента Украины № 504/2025 — № 537/2025 обнародованы на сайте главы государства.

Согласно указам № 504/2025 — № 517/2025 уволены послов Украины в:

Южно-Африканской Республике,

Мексика,

Узбекистан,

Боснии и Герцеговине,

Канаде,

Эстонии,

Италия,

Республике Кипр,

Испании,

Республике Корея,

Швеции,

Кении,

Объединенных Арабских Эмиратах.

Отдельным указом № 517/2025 уволен Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

Указами № 518/2025 — № 587/2025 назначены новые.

В Алжире послом Украины станет Александр Воронин, в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Балануца, он также будет Постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В Боснии и Герцеговине послом Украины назначен Владимир Бачинский, в Эстонии — Владимир Боечко, в Анголе — Андрей Касьянов, в Японии — Юрий Лутовинов, в Бельгии — Ярослав Мельник, в Малайзии — Геннадий Надоленко, в Республике Кипр — Сергей Нежинский, в Мексике — Сергее Нежинском, Андрея Плахотнюка он также станет представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (IKAO).

В Омане послом Украины назначена Ольга Селих, в Испании — Юлия Соколовская, которая также станет представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО).

В Кувейте послом Украины станет Максим Субха, в Южно-Африканской Республике — Александр Щерба, в Кении — Юрий Токарь, который также будет Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций из населенных пунктов.

Ожидается, что сегодня в формате совещания с послами будут определены ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев.