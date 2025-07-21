Зеленський призначив 16 нових послів України — куди саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив 16 нових послів України — куди саме

Офіс Президента України
Зеленский
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Президент Володимир Зеленський змінив послів у низці країн, зокрема у Бельгії, Іспанії, Канаді та Японії, а також представників України у таких міжнародних організаціях, як ІКАО, ЮНЕП, ВТО та IRENA.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України у різних країнах та міжнародних організаціях.
  • Серед нових представників України є посланці у Бельгії, Іспанії, Канаді, Японії та інших державах.
  • Деякі з нових послів також будуть представляти Україну в міжнародних організаціях, таких як ІКАО, ЮНЕП, ВТО та IRENA.

Зеленський призначив 16 нових послів України

Відповідні Укази Президента України № 504/2025 — № 537/2025 оприлюднені на сайті глави держави.

Відповідно до указів № 504/2025 — № 517/2025 звільнено послів України в:

  • Південно-Африканській Республіці,

  • Мексиці,

  • Узбекистані,

  • Боснії і Герцеговині,

  • Канаді,

  • Естонії,

  • Італії,

  • Республіці Кіпр,

  • Іспанії,

  • Республіці Корея,

  • Швеції,

  • Кенії,

  • Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Окремим указом № 517/2025 звільнено Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

Указами № 518/2025 — № 587/2025 призначено нових.

В Алжирі послом України стане Олександр Воронін, в Обʼєднаних Арабських Еміратах — Олександр Балануца, він також буде Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA).

У Боснії і Герцеговині послом України призначено Володимира Бачинського, в Естонії — Володимира Боєчка, в Анголі — Андрія Касьянова, в Японії — Юрія Лутовінова, в Бельгії — Ярослава Мельника, в Малайзії — Геннадія Надоленка, в Республіці Кіпр — Сергія Ніжинського, у Мексиці — Сергія Погорєльцева, в Канаді — Андрія Плахотнюка, він також стане представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO).

В Омані послом України призначено Ольгу Селих, в Іспанії — Юлію Соколовську, яка також стане представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО).

У Кувейті послом України стане Максим Субха, в Південно-Африканській Республіці — Олександр Щерба, у Кенії — Юрій Токар, який також буде Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат).

Очікується, що сьогодні у форматі наради з послами будуть визначені ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.

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