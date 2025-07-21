Зеленський призначив 16 нових послів України — куди саме

Президент Володимир Зеленський змінив послів у низці країн, зокрема у Бельгії, Іспанії, Канаді та Японії, а також представників України у таких міжнародних організаціях, як ІКАО, ЮНЕП, ВТО та IRENA.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України у різних країнах та міжнародних організаціях.
- Серед нових представників України є посланці у Бельгії, Іспанії, Канаді, Японії та інших державах.
- Деякі з нових послів також будуть представляти Україну в міжнародних організаціях, таких як ІКАО, ЮНЕП, ВТО та IRENA.
Зеленський призначив 16 нових послів України
Відповідні Укази Президента України № 504/2025 — № 537/2025 оприлюднені на сайті глави держави.
Відповідно до указів № 504/2025 — № 517/2025 звільнено послів України в:
Південно-Африканській Республіці,
Мексиці,
Узбекистані,
Боснії і Герцеговині,
Канаді,
Естонії,
Італії,
Республіці Кіпр,
Іспанії,
Республіці Корея,
Швеції,
Кенії,
Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Окремим указом № 517/2025 звільнено Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
Указами № 518/2025 — № 587/2025 призначено нових.
В Алжирі послом України стане Олександр Воронін, в Обʼєднаних Арабських Еміратах — Олександр Балануца, він також буде Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA).
У Боснії і Герцеговині послом України призначено Володимира Бачинського, в Естонії — Володимира Боєчка, в Анголі — Андрія Касьянова, в Японії — Юрія Лутовінова, в Бельгії — Ярослава Мельника, в Малайзії — Геннадія Надоленка, в Республіці Кіпр — Сергія Ніжинського, у Мексиці — Сергія Погорєльцева, в Канаді — Андрія Плахотнюка, він також стане представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO).
В Омані послом України призначено Ольгу Селих, в Іспанії — Юлію Соколовську, яка також стане представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО).
У Кувейті послом України стане Максим Субха, в Південно-Африканській Республіці — Олександр Щерба, у Кенії — Юрій Токар, який також буде Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат).
Очікується, що сьогодні у форматі наради з послами будуть визначені ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.
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