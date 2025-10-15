Зеленский назначил Лисака главой Одесской ГВА
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил Лисака главой Одесской ГВА

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

15 октября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский образовал в Одессе городскую военную администрацию.

Главные тезисы

  • Ранее Зеленский заявлял, что удовлетворен результатами работы Лысака.
  • Его обязанности в Днепропетровской области будет выполнять Владислав Гайваненко.

Одесская МВА будет работать под руководством Лысака

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Зеленским, был обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Это решение принято во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Глава государства подчеркнул, что создает Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.

Постановляю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Начальником Одесской МВА Зеленский назначил Сергея Лысака, который ранее возглавлял Днепропетровскую ОВА с февраля 2023 года.

Следует также отметить, что другими своими указами глава государства уволил Лысака с должности главы Днепропетровской ОВА и возложил исполнение обязанностей на его заместителя — Владислава Гайваненко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За Труханова внесли залог. Он вышел из СИЗО
За Труханова внесли залог. Он вышел из СИЗО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский лишил Труханова гражданства — инсайдеры
Труханов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это край произвола". Труханов отреагировал на решение Зеленского
Труханов готов бороться в суде за возвращение украинского гражданства

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?