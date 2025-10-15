Зеленский назначил Лисака главой Одесской ГВА

15 октября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский образовал в Одессе городскую военную администрацию.
Главные тезисы
- Ранее Зеленский заявлял, что удовлетворен результатами работы Лысака.
- Его обязанности в Днепропетровской области будет выполнять Владислав Гайваненко.
Одесская МВА будет работать под руководством Лысака
Соответствующий указ, подписанный Владимиром Зеленским, был обнародован на сайте Офиса президента Украины.
Это решение принято во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Глава государства подчеркнул, что создает Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.
Что важно понимать, этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Начальником Одесской МВА Зеленский назначил Сергея Лысака, который ранее возглавлял Днепропетровскую ОВА с февраля 2023 года.
Следует также отметить, что другими своими указами глава государства уволил Лысака с должности главы Днепропетровской ОВА и возложил исполнение обязанностей на его заместителя — Владислава Гайваненко.
