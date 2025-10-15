Зеленский назначил Лисака главой Одесской ГВА

15 октября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский образовал в Одессе городскую военную администрацию.

Одесская МВА будет работать под руководством Лысака

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Зеленским, был обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Это решение принято во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Глава государства подчеркнул, что создает Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.

Постановляю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Начальником Одесской МВА Зеленский назначил Сергея Лысака, который ранее возглавлял Днепропетровскую ОВА с февраля 2023 года.