Зеленський призначив Лисака главою новоствореної Одеської МВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіс Президента України
Зеленський
15 жовтня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський утворив в Одесі Міську військову адміністрацію.

Головні тези:

  • Раніше Зеленський заявляв, що задоволений результатами роботи Лисака.
  • Його обовʼязки на Дніпропетровщині буде виконувати Владислав Гайваненко.

Одеська МВА працюватиме під керівництвом Лисака

Відповідний указ, який підписав Володимир Зеленський, був оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Це рішення ухвалено на виконання Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

Глава держави наголосив, що започатковує Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Постановляю Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Начальником Одеської МВА Зеленський призначив Сергія Лисака, якій очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 2023 року.

Варто також зазначити, що попередніми указами глава держави звільнив Лисака з посади очільника Дніпропетровської ОВА і поклав виконання обовʼязків на його заступника — Владислава Гайваненко.

