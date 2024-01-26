Зеленский назначил нового главу Центра противодействия дезинформации

Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации, говорится в указе. Поделиться

Что известно о кадровых изменениях Центра противодействия дезинформации

Напомним, 20 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Она была назначена на этот пост в апреле 2021 года.

В марте 2021 года для противодействия российской дезинформации и пропаганде в Украине создали два специальных органа. В частности, на базе СНБО был создан Международный центр противодействия дезинформации, а в составе Минкульта был создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что известно об Андрее Коваленко

Коваленко с 2012 года работал журналистом газеты "Сегодня", в 2013-м - в издании "Комментарии". С конца 2013 по 2015 год занимал должность редактора сайта телеканала «Эспрессо». С 2015 по 2019 год работал редактором, первым заместителем главного редактора сайта Depo.ua. С 2019 по 2020 год работал главным редактором сайта Depo.ua.

С 2018 года в качестве эксперта в вопросах информационных технологий принимал участие в форумах польского Института Восточноевропейских исследований. С мая 2020 года занимал должности специалиста по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства. Возглавлял медийное направление в избирательном штабе партии «Слуга народа» Борщаговской ОТГ.

До нового назначения Коваленко занимал должность заместителя руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, также он лейтенант ВСУ.

В январе 2024 года Коваленко стал соведущим нового проекта О войне, который создали информационное агентство Укринформ и Центр противодействия дезинформации.