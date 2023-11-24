Зеленский назвал необходимые Украине в ближайшее время ключевые победы
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал необходимые Украине в ближайшее время ключевые победы

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украине необходимы три победы, которые будут стимулировать дальнейшую борьбу против агрессии РФ.

Что известно о необходимых Украине победах для дальнейшей борьбы

Зеленский подчеркнул, что первой победой будет одобрение Конгрессом США выделение средств на последующую военную помощь Украине.

Первая – с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была, - отметил глава государства.

Второй победой президент считает поддержку ЕС.

В частности, он ожидает, что решение о расширении бюджета ЕС и одобрении выделения 50 млрд евро военной помощи Украине будет одобрено.

Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что еще одной победой будет решение о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата, - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС влияет на объем помощи, которую Украина получает от стран Запада.

Также Зеленский добавил, что информационно война на Ближнем Востоке "забирает внимание, и об Украине забывают".

Это верно. Это для нас вызов. Но я вам скажу, что очень ответственные государства и ответственные лидеры разных стран понимают этот вызов. Они понимают, что Россия максимально использует это, чтобы отвлечь любую помощь Украины. И очень ответственные государства делают все, чтобы обратить внимание на войну в Украине для того, чтобы не уменьшалась помощь, - подчеркнул глава государства.

При этом, глава государства отметил, что Украина тоже работает публично и медийно, сотрудничает дипломатично с государствами и лидерами на разном уровне и на разных континентах.

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