Зеленский назвал необходимые Украине в ближайшее время ключевые победы

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Украине необходимы три победы, которые будут стимулировать дальнейшую борьбу против агрессии РФ.
Что известно о необходимых Украине победах для дальнейшей борьбы
Зеленский подчеркнул, что первой победой будет одобрение Конгрессом США выделение средств на последующую военную помощь Украине.
Второй победой президент считает поддержку ЕС.
В частности, он ожидает, что решение о расширении бюджета ЕС и одобрении выделения 50 млрд евро военной помощи Украине будет одобрено.
Глава государства подчеркнул, что еще одной победой будет решение о начале переговоров по членству Украины в ЕС.
Президент отметил, что война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС влияет на объем помощи, которую Украина получает от стран Запада.
Также Зеленский добавил, что информационно война на Ближнем Востоке "забирает внимание, и об Украине забывают".
При этом, глава государства отметил, что Украина тоже работает публично и медийно, сотрудничает дипломатично с государствами и лидерами на разном уровне и на разных континентах.
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