Зеленський назвав необхідні Україні найближчим часом ключові перемоги

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україні необхідні три перемоги, які стимулюватимуть на подальшу боротьбу проти агресії РФ.
Що відомо про необхідні Україні перемоги для подальшої боротьби
Зеленський підкреслив, що першою перемогою буде схвалення Конгресом США виділення коштів на подальшу військову допомогу Україні.
Другою перемогою президент вважає підтримку з боку ЄС.
Зокрема, він очікує, що рішення щодо розширення бюджету ЄС та схвалення виділення 50 млрд євро військової допомоги Україні буде схвалено.
Глава держави наголосив, що ще однією перемогою буде рішення про початок переговорів щодо членства України у ЄС.
Президент зазначив, що війна між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС впливає на обсяги допомоги, яку Україна отримує від країн Заходу.
Також Зеленський додав, що інформаційно війна на Близькому Сході "забирає увагу, і про Україну забувають".
При цьому, глава держави зазначив, що Україна теж працює публічно і медійно, співпрацює дипломатично з державами і лідерами на різному рівні і на різних континента.
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