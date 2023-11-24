Зеленський назвав необхідні Україні найближчим часом ключові перемоги

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україні необхідні три перемоги, які стимулюватимуть на подальшу боротьбу проти агресії РФ.

Що відомо про необхідні Україні перемоги для подальшої боротьби

Зеленський підкреслив, що першою перемогою буде схвалення Конгресом США виділення коштів на подальшу військову допомогу Україні.

Перша - з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все що від неї залежить, щоб допомога була, - зазначив глава держави. Поширити

Другою перемогою президент вважає підтримку з боку ЄС.

Зокрема, він очікує, що рішення щодо розширення бюджету ЄС та схвалення виділення 50 млрд євро військової допомоги Україні буде схвалено.

Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави наголосив, що ще однією перемогою буде рішення про початок переговорів щодо членства України у ЄС.

Це мотиваційний крок для нас, для тих хто працює, хто навчається, і для тих хто повинен щоденно мотивуватись різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі та найближчим часом ми повинні досягти результату, - підкреслив Зеленський. Поширити

Президент зазначив, що війна між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС впливає на обсяги допомоги, яку Україна отримує від країн Заходу.

Також Зеленський додав, що інформаційно війна на Близькому Сході "забирає увагу, і про Україну забувають".

Це правда. Це є для нас виклик. Але, я вам скажу, що дуже відповідальні держави і відповідальні лідери різних країн розуміють цей виклик. Вони розуміють, що Росія максимально використовує це, щоб відволікти від будь-якої допомоги України. І дуже відповідальні держави роблять все, щоби повернути увагу до війни в Україні для того, щоби не зменшувалась допомога, - підкреслив глава держави. Поширити

При цьому, глава держави зазначив, що Україна теж працює публічно і медійно, співпрацює дипломатично з державами і лідерами на різному рівні і на різних континента.