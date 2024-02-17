Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с вицепризедентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что приоритетом для Украины в этом году остается усиление системами ПВО для обеспечения устойчивого экономического развития.
Что известно о главных целях Украины в этом году
Глава государства подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического развития вопрос усиления ПВО остается главным.
Зеленский о гарантиях безопасности и помощи от США
Глава государства отметил, что Украина фокусируется на совместной работе с представителями Конгресса США по одобрению вопроса финансирования помощи.
После этого, по словам Зеленского, начнется работа над гарантиями безопасности.
Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на одобрение Конгрессом США вопроса финансирования помощи.
Зеленский подчеркнул, что предложения по альтернативным вариантам помощи будут свидетельствовать о том, что США не являются стратегическим партнером Украины.
Со своей стороны вице-президент США подчеркнула, что есть только один план – план постоянной и мощной помощи Украине столько, сколько это потребуется.
Я уверена, что если Палата представителей поставит на голосование пакет помощи, он будет проголосован
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