Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с вицепризедентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что приоритетом для Украины в этом году остается усиление системами ПВО для обеспечения устойчивого экономического развития.

Что известно о главных целях Украины в этом году

Одна из украинских целей этого года – экономический рост. В прошлом году было плюс 5% ВВП в Украине. В этом году требуется сопоставимый уровень роста, чтобы придать Украине больше экономической самостоятельности Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического развития вопрос усиления ПВО остается главным.

Зеленский о гарантиях безопасности и помощи от США

Глава государства отметил, что Украина фокусируется на совместной работе с представителями Конгресса США по одобрению вопроса финансирования помощи.

После этого, по словам Зеленского, начнется работа над гарантиями безопасности.

Что касается гарантий безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а затем перейдем к гарантиям безопасности, - отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на одобрение Конгрессом США вопроса финансирования помощи.

Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что рассчитываем, что США останутся нашим стратегическим партнером, - подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что предложения по альтернативным вариантам помощи будут свидетельствовать о том, что США не являются стратегическим партнером Украины.

Или этот пакет путь к победе? Нет. Этого недостаточно. Путь к победе – это люди, моральный дух воинов, пакеты поддержки, санкции. Это большая работа союза. И не раз в квартал, а работа ежедневная. Но этот пакет – это точно путь вперед, – отметил Зеленский. Поделиться

Со своей стороны вице-президент США подчеркнула, что есть только один план – план постоянной и мощной помощи Украине столько, сколько это потребуется.