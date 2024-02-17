Зеленський назвав одну з ключових цілей України у цьому році
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав одну з ключових цілей України у цьому році

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з віцепризедентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що пріоритетом для України у цьому році залишається посилення системами ППО для забезпечення сталого економічного розвитку. 

Що відомо про головні цілі України в цьому році

Одна з українських цілей цього року - економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні. У цьому році потрібно співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави підкреслив, що для забезпечення сталого економічного розвитку питання посилення ППО залишається головним.

Зеленський про гарантії безпеки та допомогу від США

Глава держави зазначив, що наразі Україна фокусується на спільній роботі із представниками Конгресу США щодо схвалення питання фінансування допомоги.

Після цього, як зазначив Зеленський, почнеться робота над гарантіями безпеки.

Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки, - зазначив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на схвалення Конгресом США питання фінансування допомоги.

Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєвоважливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, бо розраховуємо, що США залишаться нашим стратегічним партнером, - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що пропозиції щодо альтернативних варіантів допомоги свідчитимуть про те, що США не є стратегічним партнером України.

Чи цей пакет шлях до перемоги? Ні. Цього не достатньо. Шлях до перемоги це люди, моральний дух воїнів, пакети підтримки, санкції. Це велика союзницька робота. І не раз на квартал, а робота щоденна. Але цей пакет - це точно шлях вперед, - зазначив Зеленський.

Зі свого боку віцепрезидент США підкреслила, що є лише один план - план сталої та потужної допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Я впевнена, що якщо Палата представників поставить на голосування пакет допомоги, він буде проголосований

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