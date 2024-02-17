Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки, - зазначив Зеленський.