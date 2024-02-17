Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з віцепризедентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що пріоритетом для України у цьому році залишається посилення системами ППО для забезпечення сталого економічного розвитку.
Що відомо про головні цілі України в цьому році
Глава держави підкреслив, що для забезпечення сталого економічного розвитку питання посилення ППО залишається головним.
Зеленський про гарантії безпеки та допомогу від США
Глава держави зазначив, що наразі Україна фокусується на спільній роботі із представниками Конгресу США щодо схвалення питання фінансування допомоги.
Після цього, як зазначив Зеленський, почнеться робота над гарантіями безпеки.
Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на схвалення Конгресом США питання фінансування допомоги.
Зеленський підкреслив, що пропозиції щодо альтернативних варіантів допомоги свідчитимуть про те, що США не є стратегічним партнером України.
Зі свого боку віцепрезидент США підкреслила, що є лише один план - план сталої та потужної допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно.
Я впевнена, що якщо Палата представників поставить на голосування пакет допомоги, він буде проголосований
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