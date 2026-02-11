Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию медиа о намерении 24 февраля огласить выборы.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить выборы 24 февраля, подчеркнув важность прекращения огня для проведения выборов в Украине.
- Президент Украины подчеркнул, что безопасность и гарантии безопасности играют ключевую роль при организации выборов и референдумов.
Для выборов в Украине нужно прекращение огня — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.
При этом, как подчеркнул президент, к выборам может произойти переход, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности".
Он повторил, что речь идет о вопросах безопасности.
Также глава государства прокомментировал, настаивают ли в Белом доме на теме проведения выборов.
Вы знаете, что Америка поднимала вопросы выборов, поэтому я не хочу уходить в детали. Иначе еще угрожают отказаться от своих гарантий безопасности. Нет, они не угрожают отказываться от гарантий безопасности. К слову, не связывают выборы с гарантиями безопасности.
Кроме того, главы государства спросили, может ли он подтвердить, что на переговорах украинская делегация обсуждала с американской четкую дату, 15 мая, для проведения выборов и референдума.
Ранее авторитетное издание Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников распространило информацию, что Зеленский якобы намерен 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума.
