Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине
Украина
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Зеленский
УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию медиа о намерении 24 февраля огласить выборы.

  • Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить выборы 24 февраля, подчеркнув важность прекращения огня для проведения выборов в Украине.
Для выборов в Украине нужно прекращение огня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Что касается выборов, то намерения объявить 24 [февраля] — первый раз слышу. Первый раз услышал, вероятно, от Financial Times. Сейчас вторично слышу от вас.

При этом, как подчеркнул президент, к выборам может произойти переход, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности".

Я всегда говорил, что вопросы выборов поднимают те или иные партнеры Украины. Украина сама никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам, я говорил очень просто сделать. Сделайте ceasefire (прекращение огня — ред.) — будут выборы.

Он повторил, что речь идет о вопросах безопасности.

Также глава государства прокомментировал, настаивают ли в Белом доме на теме проведения выборов.

Вы знаете, что Америка поднимала вопросы выборов, поэтому я не хочу уходить в детали. Иначе еще угрожают отказаться от своих гарантий безопасности. Нет, они не угрожают отказываться от гарантий безопасности. К слову, не связывают выборы с гарантиями безопасности.

Кроме того, главы государства спросили, может ли он подтвердить, что на переговорах украинская делегация обсуждала с американской четкую дату, 15 мая, для проведения выборов и референдума.

Наша делегация знает мою позицию, она четкая, они ее донесли. Мы готовы работать с любыми графиками, предлагаемыми американскими коллегами. Но если мы поднимаем вопрос референдума, я уже говорил, должно быть понимание прекращения огня для этого, потому что референдум по структуре это как выборы, то есть нужна безопасность. Так же если говорить о выборах, еще раз: и американская сторона, и не только те, кто поднимает этот вопрос выборов — мы не против выборов, но только из-за соблюдения условий безопасности. И наши американские коллеги все это от нас неоднократно слышали.

Ранее авторитетное издание Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников распространило информацию, что Зеленский якобы намерен 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума.

