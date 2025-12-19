Путин нагло предложил Украине провести выборы во время войны

Нелегитимный президент России Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары в глубь Украины в день выборов. Ведь он цинично считает власти Украины такой, что не может официально представлять страну.
Главные тезисы
- Путин цинично предложил провести выборы в Украине во время войны, играя в нелегитимную политическую игру.
- Путин утверждает, что Россия будет воздерживаться от ударов вглубь Украины в день выборов, но его слова вызывают сомнения в свете прошлых событий.
Путин пообещал не стрелять в день выборов в Украине
Власть в Украине должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, — цинично заявил Путин.
Об этом глава Кремля сообщил во время общения с журналистами на "Итогах года".
Диктатор похвастался, что он "проводил и президентские, и муниципальные, и региональные" выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину и России "никто не обеспечил безопасность".
При этом Путин говорит, что проживающие в России "миллионы украинцев" (от 5 до 10 млн, по его словам) должны получить право голоса на территории РФ. Под которыми, вероятно, он подразумевает оккупированные части Донбасса, Луганской области, Запорожской и Херсонской областей.
Если уже выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации.
