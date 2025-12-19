Путин нагло предложил Украине провести выборы во время войны

Нелегитимный президент России Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары в глубь Украины в день выборов. Ведь он цинично считает власти Украины такой, что не может официально представлять страну.

Путин пообещал не стрелять в день выборов в Украине

Власть в Украине должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, — цинично заявил Путин.

Об этом глава Кремля сообщил во время общения с журналистами на "Итогах года".

Путин отметил, что РФ "готова отказаться от ударов вглубь территории Украины во время выборов". Поделиться

Диктатор похвастался, что он "проводил и президентские, и муниципальные, и региональные" выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину и России "никто не обеспечил безопасность".

При этом Путин говорит, что проживающие в России "миллионы украинцев" (от 5 до 10 млн, по его словам) должны получить право голоса на территории РФ. Под которыми, вероятно, он подразумевает оккупированные части Донбасса, Луганской области, Запорожской и Херсонской областей.