Путін нахабно запропонував Україні провести вибори під час війни
Путін нахабно запропонував Україні провести вибори під час війни

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Адже він цинічно вважає владу України такою, що не може офіційно представляти країну.

Головні тези:

  • Путін цинічно запропонував проведення виборів в Україні під час війни, аргументуючи це вигаданою необхідністю легітимності української влади.
  • Нібито Росія не буде стріляти по Україні у день виборів.

Путін “пообіцяв” не стріляти у день виборів в Україні

Влада в Україні буцімто має стати легітимною, а без проведення виборів це неможливо, - цинічно заявив Путін.

Про це глава Кремля повідомив під час спілкування з журналістами на "Підсумках року".

Путін зазначив, що РФ "готова відмовитися від ударів углиб території України на час виборів".

Диктатор похвалився, що він "проводив і президентські, і муніципальні, і регіональні" вибори після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і Росії "ніхто не забезпечив безпеку".

При цьому Путін каже, що "мільйони українців" (від 5 до 10 млн, за його словами), які проживають у Росії, повинні отримати право голосу на території РФ. Під якими, ймовірно, він має на увазі окуповані частини Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей.

Якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори і надано право українцям, які зараз проживають в Росії, проголосувати на території Російської Федерації.

