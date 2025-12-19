Путін нахабно запропонував Україні провести вибори під час війни

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін нібито готовий до того, щоб призупинити удари вглиб України в день виборів. Адже він цинічно вважає владу України такою, що не може офіційно представляти країну.

Путін “пообіцяв” не стріляти у день виборів в Україні

Влада в Україні буцімто має стати легітимною, а без проведення виборів це неможливо, - цинічно заявив Путін.

Про це глава Кремля повідомив під час спілкування з журналістами на "Підсумках року".

Путін зазначив, що РФ "готова відмовитися від ударів углиб території України на час виборів". Поширити

Диктатор похвалився, що він "проводив і президентські, і муніципальні, і регіональні" вибори після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і Росії "ніхто не забезпечив безпеку".

При цьому Путін каже, що "мільйони українців" (від 5 до 10 млн, за його словами), які проживають у Росії, повинні отримати право голосу на території РФ. Під якими, ймовірно, він має на увазі окуповані частини Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей.