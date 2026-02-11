Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Для виборів в Україні потрібно припинення вогню — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій. Відповідну заяву Зеленський зробив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Щодо виборів, наміру оголосити 24 [лютого] — перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Зараз другий раз чую від вас. Володимир Зеленський Президент України

При цьому, як наголосив президент, до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".

Я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери України. Україна сама ніколи не піднімала, але безумовно ми готові до виборів, я казав дуже просто зробити. Зробіть ceasefire (припинення вогню — ред.) — будуть вибори. Поширити

Він повторив, що йдеться про питання безпеки.

Також глава держави прокоментував, чи наполягають у Білому домі на темі проведення виборів.

Ви знаєте, що Америка підіймала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі. Інакше ще погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. Ні, вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.

Крім того, у глави держави запитали, чи може він підтвердити, що на переговорах українська делегація обговорювала з американською чітку дату, 15 травня, для проведення виборів та референдуму.

Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але якщо ми піднімаємо питання референдуму — я вже говорив — повинне бути розуміння припинення вогню для цього, бо референдум по структурі це як вибори, тобто потрібна безпека. Так само якщо говорити про вибори, ще раз: і американська сторона, і не тільки, ті хто піднімають це питання виборів — ми не проти виборів, але тільки через дотримання безпекових умов. І наші колеги американські все це від нас неодноразово чули. Поширити

Раніше авторитетне видання Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників поширило інформацію, що Зеленський буцімто має намір 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.