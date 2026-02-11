Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Зеленський
Джерело:  УНІАН

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію медіа про намір 24 лютого оголосити вибори.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський вказав на необхідність припинення вогню як умову для проведення виборів в країні.
  • Зеленський спростував інформацію про намір оголосити вибори та референдум, наголошуючи, що не чув про такі плани.

Для виборів в Україні потрібно припинення вогню — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій. Відповідну заяву Зеленський зробив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Щодо виборів, наміру оголосити 24 [лютого] — перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Зараз другий раз чую від вас.

Володимир Зеленський 

Володимир Зеленський 

Президент України

При цьому, як наголосив президент, до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".

Я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери України. Україна сама ніколи не піднімала, але безумовно ми готові до виборів, я казав дуже просто зробити. Зробіть ceasefire (припинення вогню — ред.) — будуть вибори.

Він повторив, що йдеться про питання безпеки.

Також глава держави прокоментував, чи наполягають у Білому домі на темі проведення виборів.

Ви знаєте, що Америка підіймала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі. Інакше ще погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. Ні, вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.

Крім того, у глави держави запитали, чи може він підтвердити, що на переговорах українська делегація обговорювала з американською чітку дату, 15 травня, для проведення виборів та референдуму.

Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але якщо ми піднімаємо питання референдуму — я вже говорив — повинне бути розуміння припинення вогню для цього, бо референдум по структурі це як вибори, тобто потрібна безпека. Так само якщо говорити про вибори, ще раз: і американська сторона, і не тільки, ті хто піднімають це питання виборів — ми не проти виборів, але тільки через дотримання безпекових умов. І наші колеги американські все це від нас неодноразово чули.

Раніше авторитетне видання Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників поширило інформацію, що Зеленський буцімто має намір 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.

