Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію медіа про намір 24 лютого оголосити вибори.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський вказав на необхідність припинення вогню як умову для проведення виборів в країні.
- Зеленський спростував інформацію про намір оголосити вибори та референдум, наголошуючи, що не чув про такі плани.
Для виборів в Україні потрібно припинення вогню — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій. Відповідну заяву Зеленський зробив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.
При цьому, як наголосив президент, до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".
Він повторив, що йдеться про питання безпеки.
Також глава держави прокоментував, чи наполягають у Білому домі на темі проведення виборів.
Ви знаєте, що Америка підіймала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі. Інакше ще погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. Ні, вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.
Крім того, у глави держави запитали, чи може він підтвердити, що на переговорах українська делегація обговорювала з американською чітку дату, 15 травня, для проведення виборів та референдуму.
Раніше авторитетне видання Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників поширило інформацію, що Зеленський буцімто має намір 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.
