Зеленский объяснил позицию Украины относительно подписания соглашения о недрах с США

Президент Украины Владимир Зеленский посмотрит текст соглашения о полезных ископаемых после того, как его проанализируют юристы о наличии там законодательных угроз. Об этом глава государства сообщил во время своего брифинга.

Зеленский выразил отношение к соглашению о недрах с США

Ранее специалисты заявили, что американский вариант сделки является "шагом назад".

Я еще не читал, а депутаты уже все знают, что будет в соглашении, — заявил Зеленский.

Также президент прокомментировал "красные линии", касающиеся американо-украинского соглашения.

Если будут какие-то рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуникировать без каких-либо секретов с нашим обществом. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский считает, что главные компромиссные аспекты (то, на что Украина готова пойти) были очерчены в рамочном соглашении.

Мы не будем воспринимать долги — это для меня совершенно понятные вещи, я их не вижу. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки наверняка могут ставить те или иные условия. Поделиться

Президент Владимир Зеленский также заверил, что Украина не подпишет с США соглашение о недрах, если оно будет угрожать вступлению нашего государства в ЕС.

Президент сообщил, что официально украинская сторона получила от США вариант соглашения о полезных ископаемых сегодня.

Официально, опять-таки и это важно, украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины, а именно мой офис, мы официально сегодня нотой получили вариант или предложения США.

Он добавил, что некоторое время назад вариант соглашения получила вице-премьер Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Бессентом, но надо сравнить, это то же соглашение.

Я ей задал некоторые вопросы. Она сказала — очень сложно комментировать, это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали. Поделиться

Он подчеркнул, что необходимо получить "конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне".

Пусть они сравнят все эти соглашения, их уж очень много, и я буду воспринимать соглашение, которое официально получила наша сторона.

В то же время, он заверил, что Украина не подпишет соглашение, если оно будет угрожать вступлению в ЕС.

В Конституции Украины ясно понятно, что наш курс — в ЕС… Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято.

Он добавил, что рассмотрит соглашение, "когда там не будет соответствующих законодательных угроз".