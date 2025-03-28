Зеленський пояснив позицію України щодо підписання угоди про надра зі США
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пояснив позицію України щодо підписання угоди про надра зі США

Зеленський
Джерело:  Європейська правда

Президент України Володимир Зеленський подивиться текст угоди про корисні копалини після того, як його проаналізують юристи щодо наявності там законодавчих загроз. Про це голова держави повідомив під час свого брифінгу.

Головні тези:

  • Президент Зеленський планує проаналізувати угоду про надра зі США після її ретельної перевірки юристами.
  • Україна готова до компромісів, проте не буде приймати угоду, яка загрожує вступу до ЄС.
  • Зеленський наголосив, що Україна не підпише угоду про корисні копалини, якщо вона містить законодавчі загрози.

Зеленський висловив ставлення до угоди про надра зі США

Раніше фахівці заявили, що американський варіант угоди є "кроком назад".

Я ще не читав, а депутати вже все знають, що буде в угоді, — заявив Зеленський.

Також президент прокоментував "червоні лінії", які стосуються американсько-української угоди.

Якщо будуть якісь ризикові речі для нас, то, безумовно, я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством‎.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський вважає, що головні компромісні аспекти (те, на що Україна готова піти) були окреслені в рамковій угоді.

Ми не будемо сприймати борги — це для мене абсолютно зрозумілі речі, я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо будуть якісь перспективи, нові пакети підтримки, тоді Сполучені Штати Америки, напевно, можуть ставити ті чи інші умови.

Президент Володимир Зеленський також запевнив, що Україна не підпише зі США угоду про надра, якщо вона буде загрожувати вступу нашої держави до ЄС.

Президент повідомив, що офіційно українська сторона отримала від США варіант угоди про корисні копалини сьогодні.

Офіційно, знов-таки, і це важливо, українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій офіс, ми офіційно сьогодні нотою отримали варіант або пропозиції США.

Він додав, що якийсь час назад варіант угоди отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Бессентом, але треба порівняти, чи це та сама угода.

Я їй поставив деякі запитання. Вона сказала — дуже складно коментувати, це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони вже відкидали.

Він підкреслив, що необхідно отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні".

Нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато, і я буду сприймати угоду, яку офіційно отримала наша сторона.

Водночас він запевнив, що Україна не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.

В Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс — до ЄС… Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати… вступу України до ЄС, не може бути сприйнято.

Він додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".

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