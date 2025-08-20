Зеленский объявил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Награда основана в 2021 году в честь 30-летия обновления независимости Украины.

Зеленский наградил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важное отличие "Национальная легенда Украины". Награда, имеющая большое значение и цель. Это должное чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, своей работой, творчеством, своими поступками прославляющих Украину, — прокомментировал президент вручение знаков отличия.

Лауреатами отличия "Национальная легенда Украины" в 2025 году стали:

Святослав Вакарчук — певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";

Владимир Горбулин — первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;

команда СБУ за операцию "Паутина";

Сергей Лифарь — артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;

Ярослава Магучих — легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат по ее возвращении в Украину из-за границы;

Людмила Монастырская — оперная певица;

Анатолий Криволап — художник;

Андрей Семенков — капитан медицинской службы, писатель;

Джеймс Константин Темертей — меценат;

Василий Зинкевич — певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Певица Людмила Монастырская в комментарии Общественному заявила, что награда стала для нее неожиданной.

Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно у моей фамилии стоит "Украина".

Святослав Вакарчук сказал Общественному, что награда не только для него, но и для музыкантов, с которыми он сотрудничает, и его команды.