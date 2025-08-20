Зеленский объявил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Награда основана в 2021 году в честь 30-летия обновления независимости Украины.
Главные тезисы
- Президент Украины наградил лауреатов отличия “Национальная легенда Украины” в 2025 году за выдающиеся таланты, гении и герои, прославляющие Украину своей работой и поступками.
- Среди лауреатов отличия в 2025 году - певец Святослав Вакарчук, оперная певица Людмила Монастырская, первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин и другие выдающиеся личности.
Зеленский наградил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"
Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важное отличие "Национальная легенда Украины". Награда, имеющая большое значение и цель. Это должное чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, своей работой, творчеством, своими поступками прославляющих Украину, — прокомментировал президент вручение знаков отличия.
Лауреатами отличия "Национальная легенда Украины" в 2025 году стали:
Святослав Вакарчук — певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";
Владимир Горбулин — первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;
команда СБУ за операцию "Паутина";
Сергей Лифарь — артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;
Ярослава Магучих — легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат по ее возвращении в Украину из-за границы;
Людмила Монастырская — оперная певица;
Анатолий Криволап — художник;
Андрей Семенков — капитан медицинской службы, писатель;
Джеймс Константин Темертей — меценат;
Василий Зинкевич — певец, народный артист Украины, Герой Украины.
Певица Людмила Монастырская в комментарии Общественному заявила, что награда стала для нее неожиданной.
Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно у моей фамилии стоит "Украина".
Святослав Вакарчук сказал Общественному, что награда не только для него, но и для музыкантов, с которыми он сотрудничает, и его команды.
