Зеленский объявил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"
Категория
Культура
Дата публикации

Зеленский объявил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

отличие
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Награда основана в 2021 году в честь 30-летия обновления независимости Украины.

Главные тезисы

  • Президент Украины наградил лауреатов отличия “Национальная легенда Украины” в 2025 году за выдающиеся таланты, гении и герои, прославляющие Украину своей работой и поступками.
  • Среди лауреатов отличия в 2025 году - певец Святослав Вакарчук, оперная певица Людмила Монастырская, первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин и другие выдающиеся личности.

Зеленский наградил лауреатов отличия "Национальная легенда Украины"

Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важное отличие "Национальная легенда Украины". Награда, имеющая большое значение и цель. Это должное чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, своей работой, творчеством, своими поступками прославляющих Украину, — прокомментировал президент вручение знаков отличия.

Лауреатами отличия "Национальная легенда Украины" в 2025 году стали:

  • Святослав Вакарчук — певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";

  • Владимир Горбулин — первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;

  • команда СБУ за операцию "Паутина";

  • Сергей Лифарь — артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;

  • Ярослава Магучих — легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат по ее возвращении в Украину из-за границы;

  • Людмила Монастырская — оперная певица;

  • Анатолий Криволап — художник;

  • Андрей Семенков — капитан медицинской службы, писатель;

  • Джеймс Константин Темертей — меценат;

  • Василий Зинкевич — певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Певица Людмила Монастырская в комментарии Общественному заявила, что награда стала для нее неожиданной.

Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно у моей фамилии стоит "Украина".

Святослав Вакарчук сказал Общественному, что награда не только для него, но и для музыкантов, с которыми он сотрудничает, и его команды.

Мне кажется, что это награда для всей украинской музыки, потому что украинская музыка, особенно сейчас, просто безумными темпами развивается и становится все более громкой в мире, и несет свое слово. Культура тоже мощным оружием отстаивания украинской идентичности, украинской независимости.

