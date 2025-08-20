Зеленський оголосив лауреатів відзнаки "Національна легенда України"

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована у 2021 році на честь 30-річчя відновлення незалежності України.
Головні тези:
- Президент України нагородив лауреатів відзнаки “Національна легенда України”.
- Лауреатами у 2025 році стали видатні українські таланти, генії та герої, які прославляють Україну своєю роботою та вчинками.
- Враження від отримання нагороди висловили співак Святослав Вакарчук та оперна співачка Людмила Монастирська.
Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, — прокоментував президент вручення відзнак.
Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:
Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
команда СБУ за операцію "Павутина";
Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
Людмила Монастирська — оперна співачка;
Анатолій Криволап — художник;
Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.
Співачка Людмила Монастирська у коментарі Суспільному заявила, що нагорода стала для неї неочікуваною.
Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть “Україна”.
Святослав Вакарчук сказав Суспільному, що нагорода не лише для нього, а й для музикантів, з якими він співпрацює, та його команди.
