Зеленський оголосив лауреатів відзнаки "Національна легенда України"

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Нагорода заснована у 2021 році на честь 30-річчя відновлення незалежності України.

Зеленський нагородив лауреатів відзнаки "Національна легенда України"

Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, — прокоментував президент вручення відзнак.

Лауреатами відзнаки "Національна легенда України" у 2025 році стали:

Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";

Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

команда СБУ за операцію "Павутина";

Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;

Людмила Монастирська — оперна співачка;

Анатолій Криволап — художник;

Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Костянтин Темертей — меценат;

Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Співачка Людмила Монастирська у коментарі Суспільному заявила, що нагорода стала для неї неочікуваною.

Я дуже пишаюся тим, що на міжнародних сценах я представляю вокальну школу саме українську. І саме біля мого прізвища стоїть “Україна”.

Святослав Вакарчук сказав Суспільному, що нагорода не лише для нього, а й для музикантів, з якими він співпрацює, та його команди.