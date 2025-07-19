Зеленский объявил о готовности Украины к новому раунду переговоров с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил о готовности Украины к новому раунду переговоров с Россией

Владимир Зеленский
Зеленский
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Об этом говорится в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил готовность Украины к новому раунду переговоров с Россией.
  • Планируется встреча на уровне лидеров для обеспечения длительного мира в регионе.
  • Украина продолжает обсуждение с российской стороной по поводу обмена пленными и другими вопросами.

Украина готова к новому раунду переговоров с Россией

Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом.

По словам Зеленского, секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Зеленский подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для достижения прекращения огня.

Русской стороне нужно перестать скрываться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече.

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