Зеленский объявил о готовности Украины к новому раунду переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Об этом говорится в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина готова к новому раунду переговоров с Россией

Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом. Поделиться

По словам Зеленского, секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Зеленский подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для достижения прекращения огня.