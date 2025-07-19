Зеленский объявил о готовности Украины к новому раунду переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Об этом говорится в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил готовность Украины к новому раунду переговоров с Россией.
- Планируется встреча на уровне лидеров для обеспечения длительного мира в регионе.
- Украина продолжает обсуждение с российской стороной по поводу обмена пленными и другими вопросами.
Украина готова к новому раунду переговоров с Россией
По словам Зеленского, секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Зеленский подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для достижения прекращения огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-