Зеленський оголосив про готовність України до нового раунду перемовин з Росією

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Україна готова до нового раунду перемовин з Росією щодо обмінів полонених, повернення дітей та припинення вбивств.
- Оголошена готовність до зустрічі на рівні лідерів для забезпечення тривалого миру.
- Президент Зеленський закликав збільшувати переговорну динаміку та робити все для досягнення припинення вогню.
Україна готова до нового раунду перемовин з Росією
За словами Зеленського секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Зеленський наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати і робити все для досягнення припинення вогню.
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