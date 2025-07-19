Зеленський оголосив про готовність України до нового раунду перемовин з Росією

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленського.

Україна готова до нового раунду перемовин з Росією

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів — продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Поширити

За словами Зеленського секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Зеленський наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати і робити все для досягнення припинення вогню.