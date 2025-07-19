Зеленський оголосив про готовність України до нового раунду перемовин з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив про готовність України до нового раунду перемовин з Росією

Володимир Зеленський
Зеленський

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Україна готова до нового раунду перемовин з Росією щодо обмінів полонених, повернення дітей та припинення вбивств.
  • Оголошена готовність до зустрічі на рівні лідерів для забезпечення тривалого миру.
  • Президент Зеленський закликав збільшувати переговорну динаміку та робити все для досягнення припинення вогню.

Україна готова до нового раунду перемовин з Росією

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів — продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

За словами Зеленського секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Зеленський наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати і робити все для досягнення припинення вогню.

Російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир — дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі.

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