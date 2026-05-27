Зеленский объявил о новых дальнобойных операциях против РФ

Владимир Зеленский по результатам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым анонсировал новые дальнобойные операции против России.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции против РФ, имеющие стратегическое значение для украинской защиты.
- Президент подчеркнул необходимость платы за войну со стороны России и указал на компенсацию потерь российского политического руководства.
Об этом Президент сказал в вечернем обращении.
Зеленский сообщил, что в среду было и подробное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
По его словам, украинские власти видят признаки того, что политическое руководство РФ ищет пути компенсировать потери на фронте:
У них сейчас оккупационная группировка сократилась. Они рассылают так называемые мобилизационные предписания в большем количестве, созывают россиян на так называемые «военные собрания», добавляют еще и другие пути, чтобы продолжать эту фактически скрытую мобилизацию в большем количестве. Мы дадим информацию партнерам, это — четкий аргумент, что давления на Россию мало.
Президент также напомнил, что сегодня в Украине отмечается День сил специальных операций.
