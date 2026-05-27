Зеленский объявил о новых дальнобойных операциях против РФ

Владимир Зеленский по результатам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым анонсировал новые дальнобойные операции против России.

Об этом Президент сказал в вечернем обращении.

Был доклад СБУ — генерал-майора Хмары, — в том числе и по внутренней безопасности здесь, в Украине. Мы продолжаем операции против тех, кто избрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский сообщил, что в среду было и подробное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Я согласовал им новые наши дальнобойные операции — это то, что нужно, чтобы в России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выбирает войну.

По его словам, украинские власти видят признаки того, что политическое руководство РФ ищет пути компенсировать потери на фронте:

У них сейчас оккупационная группировка сократилась. Они рассылают так называемые мобилизационные предписания в большем количестве, созывают россиян на так называемые «военные собрания», добавляют еще и другие пути, чтобы продолжать эту фактически скрытую мобилизацию в большем количестве. Мы дадим информацию партнерам, это — четкий аргумент, что давления на Россию мало.

Президент также напомнил, что сегодня в Украине отмечается День сил специальных операций.