Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти РФ

Володимир Зеленський за результатами наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим анонсував нові далекобійні операції проти Росії.

Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.

Була доповідь СБУ — генерал-майора Хмари, — зокрема і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський повідомив, що у середу була і детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Я погодив їм нові наші далекобійні операції — це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну.

За його словами, українська влада бачить ознаки того, що політичне керівництво РФ шукає шляхи компенсувати втрати на фронті:

У них зараз окупаційне угруповання скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані «військові збори», додають ще і інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам, це — чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.

Президент також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій.