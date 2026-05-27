Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти РФ

Володимир Зеленський за результатами наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим анонсував нові далекобійні операції проти Росії.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти Росії, що мають велике стратегічне значення для українського захисту.
- Президент підкреслив необхідність плати за війну з боку Росії, а також зазначив ознаки мобілізації та компенсації втрат з боку російського політичного керівництва.
Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що у середу була і детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
За його словами, українська влада бачить ознаки того, що політичне керівництво РФ шукає шляхи компенсувати втрати на фронті:
У них зараз окупаційне угруповання скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані «військові збори», додають ще і інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам, це — чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.
Президент також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій.
