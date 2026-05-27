Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти РФ

Володимир Зеленський за результатами наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим анонсував нові далекобійні операції проти Росії.

  • Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти Росії, що мають велике стратегічне значення для українського захисту.
  • Президент підкреслив необхідність плати за війну з боку Росії, а також зазначив ознаки мобілізації та компенсації втрат з боку російського політичного керівництва.

Зеленський анонсував продовження далекобійних операцій проти РФ

Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.

Була доповідь СБУ — генерал-майора Хмари, — зокрема і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою.

Зеленський повідомив, що у середу була і детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Я погодив їм нові наші далекобійні операції — це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну.

За його словами, українська влада бачить ознаки того, що політичне керівництво РФ шукає шляхи компенсувати втрати на фронті:

У них зараз окупаційне угруповання скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані «військові збори», додають ще і інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам, це — чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.

Президент також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій.

Я привітав воїнів. Я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій — це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам! Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку.

