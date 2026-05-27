Росія готує додаткову мобілізацію через втрати контингенту на ТОТ України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про підготовку додаткової мобілізації в РФ: керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч.
Головні тези:
- Росія готується до додаткової мобілізації внаслідок високих втрат свого контингенту на окупованій території України.
- Інформація про збільшення окупаційного контингенту на десятки тисяч є підтвердженням небезпеки для України.
Зеленський попереджає про нову мобілізацію в Росії
Про це глава держави повідомив за підсумком наради стосовно оборони за участі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.
Він відзначив, що володіє інформацією і щодо подальшого збільшення мобілізації. На думку Президента, саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.
Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії.
