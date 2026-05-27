Росія готує додаткову мобілізацію через втрати контингенту на ТОТ України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про підготовку додаткової мобілізації в РФ: керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч.

Зеленський попереджає про нову мобілізацію в Росії

Про це глава держави повідомив за підсумком наради стосовно оборони за участі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Володимир Зеленський Президент України

Він відзначив, що володіє інформацією і щодо подальшого збільшення мобілізації. На думку Президента, саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.