Росія готує додаткову мобілізацію через втрати контингенту на ТОТ України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про підготовку додаткової мобілізації в РФ: керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч.

Головні тези:

  • Росія готується до додаткової мобілізації внаслідок високих втрат свого контингенту на окупованій території України.
  • Інформація про збільшення окупаційного контингенту на десятки тисяч є підтвердженням небезпеки для України.

Зеленський попереджає про нову мобілізацію в Росії

Про це глава держави повідомив за підсумком наради стосовно оборони за участі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Президент України

Він відзначив, що володіє інформацією і щодо подальшого збільшення мобілізації. На думку Президента, саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.

Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії.

