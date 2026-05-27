Россия готовит дополнительную мобилизацию из-за потерь контингента на ТОТ Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке дополнительной мобилизации в РФ: руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч.

Зеленский предупреждает о новой мобилизации в России

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по обороне с участием Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего, цель компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что владеет информацией и о дальнейшем увеличении мобилизации. По мнению Президента, именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений.