Россия готовит дополнительную мобилизацию из-за потерь контингента на ТОТ Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке дополнительной мобилизации в РФ: руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч.
Главные тезисы
- Россия готовится к дополнительной мобилизации из-за потерь своего контингента на оккупированной территории Украины.
- Заявления Зеленского о дополнительном увеличении оккупационного контингента в РФ подтверждают опасность для Украины.
- Российские власти активизировали выдачу мобилизационных распоряжений, что свидетельствует о намерениях увеличить военное присутствие на территории.
- Украина работает на всех уровнях, чтобы защитить себя и подтолкнуть Россию к ведению дипломатии в конфликте.
- Владимир Зеленский призывает дипломатически завершить войну и использовать возможности мирного урегулирования конфликта.
Зеленский предупреждает о новой мобилизации в России
Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по обороне с участием Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.
Он отметил, что владеет информацией и о дальнейшем увеличении мобилизации. По мнению Президента, именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений.
Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии.
