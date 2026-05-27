Россия готовит дополнительную мобилизацию из-за потерь контингента на ТОТ Украины — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке дополнительной мобилизации в РФ: руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч.

Главные тезисы

  • Россия готовится к дополнительной мобилизации из-за потерь своего контингента на оккупированной территории Украины.
  • Заявления Зеленского о дополнительном увеличении оккупационного контингента в РФ подтверждают опасность для Украины.
  • Российские власти активизировали выдачу мобилизационных распоряжений, что свидетельствует о намерениях увеличить военное присутствие на территории.
  • Украина работает на всех уровнях, чтобы защитить себя и подтолкнуть Россию к ведению дипломатии в конфликте.
  • Владимир Зеленский призывает дипломатически завершить войну и использовать возможности мирного урегулирования конфликта.

Зеленский предупреждает о новой мобилизации в России

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по обороне с участием Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего, цель компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно.

Владимир Зеленский

Он отметил, что владеет информацией и о дальнейшем увеличении мобилизации. По мнению Президента, именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений.

Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии.

